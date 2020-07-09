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Фургала пока не планируют исключать из ЛДПР 

РИА Новости 14 минут назад
Главу Хабаровского края Сергея Фургала пока не планируется исключать из ЛДПР, решение об этом может принять только высшее руководство партии, сообщил РИА Новости член координационного совета регионального отделения партии Захар Синяговский.
Фургал был задержан в четверг, по данным следствия, он является организатором убийств и покушения на убийство ряда предпринимателей. По данным СК РФ, Фургал задержан в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Решается вопрос о его перевозке в Москву.
"Исключать не планируется. Такое решение может принять только высшее руководство партии, пока таких решений не поступало. Региональное отделение функционирует в обычном режиме", — сказал собеседник.
Собеседник отметил, что в ближайшее время собраний реготделения партии проводить не планируется.
Он воздержался от комментариев относительно сути уголовного дела.
Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал стал главой Хабаровского края в 2018 году, набрав во втором туре выборов почти 70% голосов и обойдя действующего губернатора-единоросса Вячеслава Шпорта. До этого Фургал был депутатом Госдумы пятого, шестого и седьмого созывов.
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Комментарии 2
Политика , Видео , Вячеслав Шпорт , Сергей Фургал , Госдума , ЛДПР , РИА Новости , Хабаровский Край
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