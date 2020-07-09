Фургала пока не планируют исключать из ЛДПР 

Главу Хабаровского края Сергея Фургала пока не планируется исключать из ЛДПР , решение об этом может принять только высшее руководство партии, сообщил РИА Новости член координационного совета регионального отделения партии Захар Синяговский.

Фургал был задержан в четверг, по данным следствия, он является организатором убийств и покушения на убийство ряда предпринимателей. По данным СК РФ, Фургал задержан в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Решается вопрос о его перевозке в Москву.

"Исключать не планируется. Такое решение может принять только высшее руководство партии, пока таких решений не поступало. Региональное отделение функционирует в обычном режиме", — сказал собеседник.

Собеседник отметил, что в ближайшее время собраний реготделения партии проводить не планируется.

Он воздержался от комментариев относительно сути уголовного дела.