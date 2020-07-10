Совфед призвал к санкциям против властей стран Балтии

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Совете Федерации призвали ввести санкции против властей стран Балтии из-за ситуации вокруг RT и Sputnik. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщал «Рамблер», ранее литовская комиссия по радио и телевидению запретила трансляцию пяти телеканалов RT в стране. Вещание каналов RT запретила и Латвия. В Эстонии же запрещена деятельность Sputnik. В МИД России назвали такие действия «циничным нарушением обязательств по свободе СМИ».

По словам главы комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса, такие действия иностранных государств не должны оставаться без ответа.

«Против чиновников, которые нарушают права российских СМИ, необходимо вводить санкции», — подчеркнул он.

В свою очередь временная комиссия Совфеда по информационной политике и взаимодействию отметила, что запрет на вещание российских каналов «является актом политической цензуры».