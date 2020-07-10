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В РФ заговорили о введение санкций против стал Прибалтики 

Алиса Селезнёва и ещё 11 31 минуту назад
Совфед призвал к санкциям против властей стран Балтии
Фото: РИА Новости
В Совете Федерации призвали ввести санкции против властей стран Балтии из-за ситуации вокруг RT и Sputnik. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщал «Рамблер», ранее литовская комиссия по радио и телевидению запретила трансляцию пяти телеканалов RT в стране. Вещание каналов RT запретила и Латвия. В Эстонии же запрещена деятельность Sputnik. В МИД России назвали такие действия «циничным нарушением обязательств по свободе СМИ».
По словам главы комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса, такие действия иностранных государств не должны оставаться без ответа.
«Против чиновников, которые нарушают права российских СМИ, необходимо вводить санкции», — подчеркнул он.
В свою очередь временная комиссия Совфеда по информационной политике и взаимодействию отметила, что запрет на вещание российских каналов «является актом политической цензуры».
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Политика , В мире , МИД , Совет Федерации , РИА Новости , ИА Sputnik
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