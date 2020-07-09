Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия и США не являются врагами — посол РФ 

ИА Regnum и ещё 9 36 минут назад
Посол РФ: Россия и США не являются врагами
Фото: ТАСС
От отношений между Россией и США зависит благополучие всего мира. Поэтому страны не могут позволить себе не общаться, даже при наличии существенных разногласий. Такое мнение в ходе выступления на видеоконференции, организованной вашингтонским Центром за национальный интерес, высказал посол РФ в США Анатолий Антонов.
Дипломат убеждён, что Россия и США не являются врагами, однако отметил наличие большого количества накопившихся противоречий.
«Очень сложно говорить о российско-американских отношениях, — признался посол. — Существуют противоположные взгляды на то, кому следует предпринять первый шаг навстречу».
По его словам, которые приводит ТАСС, пока этот процесс «похож на хождение по кругу без какой-либо четкой перспективы найти общие позиции».
Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков ранее заявил, что Россия больше не видит в Соединённых Штатах партнёра, с которым можно договариваться. По его словам, Москва утратила доверие к Вашингтону как к контрагенту.
ИА Regnum: последние новости
Два дня на одну республику: Михаил Мишустин посетит Татарию Два дня на одну республику: Михаил Мишустин посетит Татарию На севере Китая опасаются распространения бубонной чумы На севере Китая опасаются распространения бубонной чумы В Госдуме и ЦИК допускают электронное голосование на выборах в сентябре В Госдуме и ЦИК допускают электронное голосование на выборах в сентябре
Комментарии
Политика , Ближний Восток , США , Сергей Рябков , Анатолий Антонов , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Военные нашли воду для Крыма
Военные нашли воду для Крыма
Джонни Депп рассказал о фекалиях в кровати Эмбер Херд
Джонни Депп рассказал о фекалиях в кровати Эмбер Херд
Чехова взорвала сеть фото в купальнике
Чехова взорвала сеть фото в купальнике
«Ракеты их догонят»: С-400 испытали на самолетах США
«Ракеты их догонят»: С-400 испытали на самолетах США
Видео
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
00:53
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
Происшествия Криминал
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
02:01
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
Происшествия
Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19
01:09
Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19
В мире
Самая яркая за 7 лет комета попала на видео
00:52
Самая яркая за 7 лет комета попала на видео
Наука и техника
Опубликовано видео ночных полетов Ан-26 под Тверью
01:18
Опубликовано видео ночных полетов Ан-26 под Тверью
Армия
Опубликовано видео сексуальных игр игроков Зенита
02:39
Опубликовано видео сексуальных игр игроков Зенита
Общество
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
01:39
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
Опубликовано видео ликвидации возгораний в лесах Якутии
00:31
Опубликовано видео ликвидации возгораний в лесах Якутии
Джонни Депп и Эмбер Херд прибыли в суд и попали на видео
01:02
Джонни Депп и Эмбер Херд прибыли в суд и попали на видео
Последствия урагана в Подмосковье попали на видео
00:39
Последствия урагана в Подмосковье попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение