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В Кремле не знают подробностей дела Сафронова 

ТАСС и ещё 11 1 час назад
В Кремле прокомментировали дело Сафронова
Фото: РИА Новости
Кремль не располагает информацией о следствии по делу советника руководителя Роскосмоса Ивана Сафронова, который подозревается в передаче сведений, составляющих гостайну, зарубежной разведке.
"В Кремле не могут ничего сказать по этому поводу, потому что мы просто не располагаем информацией о следственных материалах и, конечно, мы не можем знать в деталях о том, как идет следствие и на чем оно фокусируется, это просто невозможно", — сказал журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос, сможет ли общество узнать, с чем именно связано дело Сафронова.
Песков подчеркнул: "Мы не считаем, что это [закрытость дела Сафронова] может быть дестабилизирующим фактором [для общества]". Представитель Кремля отметил, что "понятен повышенный интерес [журналистского] цеха по отношению к судьбе коллеги". "Поверьте, мы тоже переживаем по этому поводу", — признался Песков. Однако он уверен: "Здесь мы все-таки должны четко понимать — есть закон о гостайне, есть секретный режим, он должен соблюдаться". "Здесь не должно быть места эмоциям", — отметил представитель Кремля.
До того, как получить должность советника Роскосмоса, Сафронов работал в "Коммерсанте" и "Ведомостях", некоторое время принимал участие в работе кремлевского пула.
По версии ФСБ, Сафронов был завербован чешской спецслужбой в 2012 году. Само задание он выполнил в 2017 году. Оно заключалось в сборе и передаче информации в отношении военно-технического сотрудничества со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке в 2017 году. В материалах следствия указано, что Сафронов работал на Управление по внешним связям и информации Чехии, при этом конечным получателем секретных сведений были США.
В 2012-2017 годах Сафронов работал в газете "Коммерсант". Следователь ФСБ заявил, что это дело не связано с журналистской деятельностью Сафронова, однако защита придерживается другого мнения. Во вторник он был задержан и арестован, в отношении него возбуждено дело о государственной измене. Он содержится в СИЗО "Лефортово".
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Комментарии
Политика , Дмитрий Песков , Иван Сафронов , ФСБ , Роскосмос , СИЗО "Лефортово" , Ведомости , Газета "Коммерсантъ"
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