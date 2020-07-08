Почему Москва заблокировала резолюцию СБ ООН

Россия и Китай наложили вето в Совете Безопасности ООН на резолюцию Германии и Бельгии о трансграничной гуманитарной помощи миссии ООН в Сирии. Голосование состоялось 7 июля. Из-за пандемии COVID-19 и удаленного режима работы ООН голосование проходило путем письменного информирования председателя Совета Безопасности. 13 из 15 государств-членов Совбеза ООН одобрили германо-бельгийский проект.

Берлин и Брюссель выступили с инициативой продления действующего механизма по доставке гумпомощи в Сирию через пропускные пункты на границе Турции и Сирии.

В проекте отмечалось, что более 11 млн сирийских граждан нуждаются в гуманитарной помощи, особенно на фоне пандемии коронавируса, ударившей по сирийской экономике, и катастрофической гуманитарной ситуации в провинции Идлиб

Резолюция была принята еще в 2014 году и не раз продлевалась.

В первоначальном виде инициатива подразумевала передвижение колонн с гуманитарной помощью через четыре пограничных пункта в Турции, Ираке Иордании без согласия Дамаска. Однако Россия неоднократно выступала за постепенное сокращение числа пропускных пунктов. В январе число пропускных пунктов сократилось до двух в Турции. Кроме того, было принято решение продлевать трансграничную доставку гумпомощи на полгода, а не на год, как ранее.

Действие резолюции истекает 10 июля, в связи с чем вопрос ее продления был снова поднят. Однако инициатива Германии и Бельгии подразумевает продление трансграничного механизма на год вместо прописанных ранее шести месяцев. Также документ предусматривает возможность увеличения числа открытых для ООН КПП, если такая необходимость будет прописана в докладе генсека ООН.

Россия предсказуемо выступила против, ее поддержал Китай.

«Пришло время постепенно сворачивать этот механизм с тем, чтобы заменить его на гумпоставки, которые будут осуществляться в соответствии с принципами, обозначенными в резолюции ГА ООН 46/182», — отмечается в заявлении постоянного представителя России при ООН Василия Небензи по итогам голосования.

Резолюция, на которую он сослался, предусматривает предоставление гуманитарной помощи в соответствии с уважением суверенитета страны-получателя. В этой связи гуманитарная помощь должна предоставляться с согласия пострадавшей страны «и в принципе на основе просьбы пострадавшей страны».

Также Россия настаивает, что за последние шесть лет ситуация в Сирии существенно изменилась. Так, неподконтрольная правительству территория значительно сократилась. Между тем резолюция позволяла поставлять помощь регионам, контролируемым повстанцами. Теперь же, учитывая изменение ситуации, поддержку можно оказывать по договоренности непосредственно с сирийским правительством.

Небензя призвал СБ ООН «не политизировать гуманитарное досье» и поддержать российскую инициативу.

«Однако мы осознаем необходимость удовлетворять гуманитарные потребности всех сирийцев, — заявил он. — Мы представим свой проект резолюции, который подразумевает продление механизма на полгода, ограничивая при этом количество действующих пропускных пунктов одним — КПП «Баб-эль-Хава» (на границе с Турцией)».

Германия и Бельгия выразили готовность к поиску компромисса, однако неясно, воспримут ли западные страны инициативу России как приемлемую.

«В предстоящие часы и дни мы продолжим работу над этим и призываем всех членов Совета выполнять свои обязательства. Сирийский народ рассчитывает на нас», — говорится в опубликованном совместном заявлении Берлина и Брюсселя.

Результаты голосования по своей резолюции страны восприняли отрицательно. Представитель МИД Германии сообщила, что вето России и Китая стало «тем более непонятным, учитывая, что представленный текст уже был компромиссом».

«Мы усердно работали над резолюцией, чтобы она учитывала потребности сирийцев и обеспечивала выполнение призывов генерального секретаря ООН, — отмечается в тексте заявления. — Мы глубоко сожалеем, что из-за вето со стороны двух постоянных членов СБ эту жизненно необходимую помощь не удалось сегодня продлить».

Более негативно отреагировал Вашингтон. Постоянный представитель США Келли Крафт обвинила Россию и Китай в «удушении гуманитарной помощи Сирии».

«Россия и Китай пользуются любой возможностью, чтобы поддержать кровавый режим [Башара] Асада и его жестокую кампанию против сирийского народа», — говорится в ее заявлении.

Вопрос предоставления гуманитарной помощи Сирии обсудили накануне голосования в СБ ООН главы МИД России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас. В ходе разговора российский министр указал, что все гуманитарные операции должны согласовываться с Дамаском. При этом Лавров также отметил, что гораздо большее влияние на жителей САР оказывают санкции Евросоюза и США.

В июне Белый дом ввел в отношении Сирии новые санкции, направленные на тех, кто сотрудничает с президентом Башаром Асадом или инвестирует в сирийскую экономику. Такие меры могут привести к полной экономической изоляции Сирии со стороны Запада и тех, кто не хочет портить отношения с США.

Причем экономическая ситуация в арабской республике действительно значительно ухудшилась еще до введения новых санкций. Ощутимый урон потерпела экономика страны из-за пандемии и закрытых границ.

В июне сирийская лира за неделю упала до 3500 единиц за доллар на черном рынке — по сравнению с 700 за доллар в начале года. Цены на лекарства и еду взлетели вдвое или втрое. По подсчетам Всемирной продовольственной программы ООН, за последний год продуктовая корзина в Сирии подорожала вдвое и стоит в 16 раз больше, чем в 2011 году, до войны.

На фоне обвала национальной валюты сирийцы стали использовать турецкую лиру. В некоторых городах страны прошли протесты, люди выходили на улицы с лозунгами «Мы уже не хотим жить, мы хотим умереть достойно» и «Тот, кто обрекает свой народ на голод, — предатель». Причем митинги прошли, в частности, в городах, где проживают сторонники Асада.