В Кремле оценили возможность нового карантина 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что динамику заболеваемости коронавирусом в некоторых регионах «хотелось бы видеть лучше» и ответил на вопрос, будет ли вновь вводиться карантин. Об этом сообщает РИА Новости

«Ситуация, связанная с пандемией, так или иначе продолжается, хотя налицо тенденция улучшения этой ситуации», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что по некоторым регионам уже можно делать оптимистические прогнозы, а по другим — пока нельзя.

В ответ на вопрос о том, будут ли регионы вводить ограничения в случае второй волны, Песков заявил, что этими проблемами занимается правительственный штаб по борьбе с коронавирусом.

«Ситуация, связанная с пандемией, так или иначе продолжается, соответственно, и продолжаются полномочия глав регионов», — уточнил он.

Как сообщал «Рамблер», к 8 июля в России выявили 700 792 случая коронавируса, 472 511 человек излечились, 10 667 скончались. За последние сутки в стране зарегистрированы 6 562 пациента с коронавирусом, уже вторую неделю прирост случаев колеблется в границах от 6,3 до 6,7 тысячи в день.