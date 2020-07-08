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Мишустин оценил влияние коронавируса на борьбу с бедностью 

РИА Новости 2 часа назад
Мишустин оценил влияние коронавируса на борьбу с бедностью
Фото: globallookpress.com
Из-за коронавируса под угрозой оказались достижения в борьбе с бедностью, наработанные за десятилетия, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Мы все сталкиваемся с вызовами пандемии новой коронавирусной инфекции, затрагивающей различные стороны общественной жизни. Серьезные негативные последствия испытывает на себе сфера труда. Под угрозой оказались наработанные за предыдущие десятилетия достижения в области сокращения бедности и обеспечения занятости нашего населения", — сказал Мишустин в своем видеообращении в ходе проведения Дня мировых лидеров в рамках глобального саммита Международной организации труда по влиянию пандемии коронавируса на сферу труда.
Мишустин выразил уверенность, что "вызовы коронавируса требуют совместного убедительного ответа".
"Это позволит восстановить рабочие места, гарантировать социальную защиту и определить вектор развития рынка труда", — заключил Мишустин.
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Комментарии
Политика , Михаил Мишустин , Правительство РФ
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