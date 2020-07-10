Нарышкин высказался об аресте Сафронова 

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин утверждает, что арест Сафронова не связан с его профессиональной деятельностью, пишет РИА "Новости".

"Задержание… ни в коем случае не связано с профессиональной деятельностью фигуранта", — сказал Нарышкин.

Он также подчеркнул профессионализм российской контрразведки, а также посоветовал никому не давить на следствие и суд.