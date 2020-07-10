Нарышкин высказался об аресте Сафронова 

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин утверждает, что арест Сафронова не связан с его профессиональной деятельностью, пишет РИА "Новости".
"Задержание… ни в коем случае не связано с профессиональной деятельностью фигуранта", — сказал Нарышкин.
Он также подчеркнул профессионализм российской контрразведки, а также посоветовал никому не давить на следствие и суд.
Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости". Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.