Военные нашли воду для Крыма

Временный трубопровод для переброски 60 тысяч кубометров воды в сутки из соседнего Белогорского района к Симферополю будет построен с помощью Министерства обороны . Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление главы Крыма Сергея Аксенова. При этом Аксенов не назвал точные сроки строительства, отмечает агентство, ТАСС уточняет, что глава региона заявил, что реализовать проект планируется в ближайшее время.

Аксенов также подчеркнул, что «проблемным пока остается только Симферополь», в остальных населенных пунктах Крыма угрозы дефицита воды нет. Аксенов также отметил, что всего Симферополь потребляет ежедневно 160 тысяч кубометров воды. Большую часть этого объема уже удалось заместить из других источников.

Руководитель региона отметил, что сейчас в трех основных водохранилищах для снабжения столицы Крыма — воды на 110 дней. В июне, напомнил он, уже были введены в строй водоводы для переброски 45 тысяч кубометров воды в сутки из скважин в Бахчисарайском и Сакском районах.

Проблемы водоснабжения и орошения земель в Крыму существуют с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова.