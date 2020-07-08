Си Цзиньпин позвонил Путину

"В России успешно прошло голосование по поправкам к конституции. Это в полной мере свидетельствует, что российский народ поддерживает свое правительство и согласен с принципами существующего в РФ государственного управления", — цитирует китайского лидера агентство "Синьхуа".

По словам Си Цзиньпина, Китай выступает за то, чтобы Россия придерживалась политики, учитывающей ее национальную специфику, и продолжала успешно развиваться.

Он также подчеркнул, что китайские власти стремятся к укреплению отношений взаимной поддержки с Россией и выступают решительно против посягательств отдельных стран на суверенитет Китая и РФ. "Китай заинтересован, чтобы при взаимодействии с Россией мы продолжали оказывать друг другу твердую поддержку, — заявил председатель КНР. — Мы решительно против вмешательства внешних сил и их разрушительного влияния. Китай выступает за защиту суверенитета, безопасности и взаимовыгодного развития наших стран".

По словам Си Цзиньпина, недавний парад Победы в Москве продемонстрировал всему миру, что Россия "намерена решительно защищать мир [во всем мире]".

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Согласно данным ЦИК по итогам обработки 100% протоколов, поправки к конституции поддержали 77,92% проголосовавших, против проголосовали 21,27%, итоговая явка по стране составила 67,97%.