Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Путиным 

ТАСС и ещё 9 1 час назад
Си Цзиньпин позвонил Путину
Фото: РИА Новости
Недавно состоявшееся голосование по внесению изменений в Конституцию РФ свидетельствует о поддержке, которую выразил народ действующему российскому правительству. Об этом заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.
"В России успешно прошло голосование по поправкам к конституции. Это в полной мере свидетельствует, что российский народ поддерживает свое правительство и согласен с принципами существующего в РФ государственного управления", — цитирует китайского лидера агентство "Синьхуа".
По словам Си Цзиньпина, Китай выступает за то, чтобы Россия придерживалась политики, учитывающей ее национальную специфику, и продолжала успешно развиваться.
Он также подчеркнул, что китайские власти стремятся к укреплению отношений взаимной поддержки с Россией и выступают решительно против посягательств отдельных стран на суверенитет Китая и РФ. "Китай заинтересован, чтобы при взаимодействии с Россией мы продолжали оказывать друг другу твердую поддержку, — заявил председатель КНР. — Мы решительно против вмешательства внешних сил и их разрушительного влияния. Китай выступает за защиту суверенитета, безопасности и взаимовыгодного развития наших стран".
По словам Си Цзиньпина, недавний парад Победы в Москве продемонстрировал всему миру, что Россия "намерена решительно защищать мир [во всем мире]".
Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Согласно данным ЦИК по итогам обработки 100% протоколов, поправки к конституции поддержали 77,92% проголосовавших, против проголосовали 21,27%, итоговая явка по стране составила 67,97%.
Видео дня. Скандальный рэпер-миллионер стал носить женскую одежду
ТАСС: последние новости
Механизм наделения статусом пожизненного сенатора пропишут в законах Механизм наделения статусом пожизненного сенатора пропишут в законах Кремль не обсуждает возможность переноса Дня России на 1 июля Кремль не обсуждает возможность переноса Дня России на 1 июля Памфилова рассказала о кандидатах на выборы глав регионов в сентябре Памфилова рассказала о кандидатах на выборы глав регионов в сентябре
Комментарии
Политика , Азия , В мире , Си Цзиньпин , Владимир Путин , Правительство РФ , Синьхуа , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Буду рвать тебя, Володя, за Ефремова!»
«Буду рвать тебя, Володя, за Ефремова!»
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку из-за загадочного повреждения
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку из-за загадочного повреждения
Цыгане с вилами и ножами напали на российскую семью
Цыгане с вилами и ножами напали на российскую семью
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Видео
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
01:39
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
Опубликовано видео ликвидации возгораний в лесах Якутии
00:31
Опубликовано видео ликвидации возгораний в лесах Якутии
Джонни Депп и Эмбер Херд прибыли в суд и попали на видео
01:02
Джонни Депп и Эмбер Херд прибыли в суд и попали на видео
Последствия урагана в Подмосковье попали на видео
00:39
Последствия урагана в Подмосковье попали на видео
Россиянам пришлось спасаться от смерча
00:17
Россиянам пришлось спасаться от смерча
Разбивший камеру журналистов Порошенко попал на видео
00:25
Разбивший камеру журналистов Порошенко попал на видео
В мире Политика
Подвергший опасности журналистов президент Бразилии попал на видео
00:30
Подвергший опасности журналистов президент Бразилии попал на видео
В мире Политика
Масштабные пожары в Луганской области попали на видео
00:37
Масштабные пожары в Луганской области попали на видео
Происшествия В мире
Цены на отдых в Крыму взлетят до максимума
04:36
Цены на отдых в Крыму взлетят до максимума
Общество
Опубликовано видео работы зенитно-ракетных комплексов
00:24
Опубликовано видео работы зенитно-ракетных комплексов
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение