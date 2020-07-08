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Совфед одобрил закон о предупреждении разливов нефти 

Российская Газета 1 час назад
Совфед одобрил закон о предупреждении разливов нефти
Фото: РИА Новости
Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, направленный на предупреждение случаев разлива нефти и нефтепродуктов.
Накануне закон одобрила в окончательном чтении Госдума. В нижней палате не скрывали, что авария на ТЭЦ-3 в Норильске ускорила принятие документа. "Если бы приняли раньше закон, такого бы не случилось", — отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Документ обязывает нефтедобывающие компании до 1 января 2024 года сформировать планы на случай чрезвычайного происшествия.
Кроме того, они должны будут иметь достаточное финансовое обеспечение для ликвидации аварий. Это может быть банковская гарантия, договор страхования, или иной документы, который подтверждает создание такого резервного фонда.
В случае ЧП компания будет обязана провести работы по локализации и ликвидации разливов силами. Она может сделать это своими силами или привлечь на договорной основе сторонние аварийно-спасательные службы. Если устранить последствия не удается, то ответственный должен обратиться к уполномоченным органам для привлечения дополнительных сил и средств.
Правила разработки планов и способов финансового обеспечения работ по ликвидации разливов нефти установит правительство РФ.
В случае подписания президентом закон вступит в силу 1 января 2021 года.
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Комментарии
Политика , Валентина Матвиенко , Госдума , Совет Федерации , Правительство РФ , Норильск
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