Лавров: Киев не хочет подтверждать минские договоренности

"Мы продолжаем контакты в рамках "нормандского формата" (РФ, Украина, ФРГ, Франция по Донбассу — ред.)", — сказал он в ходе онлайн пресс-конференции.

Министр добавил, что "недавно состоялась встреча советников и политических помощников лидеров "нормандского формата".

"Она вновь подтвердила, что украинская сторона категорически не хочет подтвердить минские договорённости, одобренные СБ ООН", — сказал министр.

"На прямой вопрос наших представителей прямого ответа не поступило, и мы, конечно, ожидаем, что Германия и Франция как соучастники "нормандского формата" внесут свою долю ответственности за ту позицию, которую должен занимать Киев в отношении важнейшего документа под названием "Минский комплекс мер", — заключил он.