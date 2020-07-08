Лавров: Киев не хочет подтверждать минские договоренности

Украинская сторона категорически не хочет подтвердить минские договорённости по урегулированию в Донбассе, одобренные СБ ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы продолжаем контакты в рамках "нормандского формата" (РФ, Украина, ФРГ, Франция по Донбассу — ред.)", — сказал он в ходе онлайн пресс-конференции.
Министр добавил, что "недавно состоялась встреча советников и политических помощников лидеров "нормандского формата".
"Она вновь подтвердила, что украинская сторона категорически не хочет подтвердить минские договорённости, одобренные СБ ООН", — сказал министр.
"На прямой вопрос наших представителей прямого ответа не поступило, и мы, конечно, ожидаем, что Германия и Франция как соучастники "нормандского формата" внесут свою долю ответственности за ту позицию, которую должен занимать Киев в отношении важнейшего документа под названием "Минский комплекс мер", — заключил он.
В минувшую пятницу в Берлине прошли переговоры советников лидеров четырех стран, в которых участвовали: с российской стороны — Дмитрий Козак, с немецкой — Ян Хеккер, с французской — Эммануэль Бон, с украинской — Андрей Ермак. По данным украинской стороны, встреча длилась 11 часов. Козак заявил, что на переговорах в пятницу в Берлине стороны выработали конкретный механизм для реализации перемирия в Донбассе, но говорить о саммите "нормандской четверки" пока "очень, очень рано".