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Захарова: весь мир после COVID будет учиться жить по новым правилам 

РИА Новости 2 часа назад
Захарова предрекла миру «новые правила»
Фото: РИА Новости
Весь мир после пандемии COVID будет принимать новые правила и учиться жить по ним, многие из них уже введены в действие — например, ношение масок и перчаток, социальная дистанция, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я думаю, что, конечно, многое будет по-другому. Но я хочу отметить, что когда мы говорим "по-другому", все-таки хочется надеяться, что мы не подразумеваем, что будет хуже. "По-другому" не всегда означает "нехорошо". "По-другому" означает, что нам придется принимать новые правила и приспосабливаться к ним. Нам — всем гражданам мира. И эти новые правила будут выработаны глобально", — сказала Захарова, рассуждая о том, как мир будет жить после пандемии.
Она напомнила, что многие из этих правил уже введены в действие — это и ношение масок, перчаток, и социальная дистанция.
"Эта новая реальность уже нас окружает, поэтому можно разные термины вводить, хотя я не уверена, что "новая нормальность" звучит здорово. Я бы все-таки по-русски это перевела как "новая норма". Мне кажется, это благозвучнее, потому что нормальность, как и свежесть, бывает только одна. Поэтому я за то, чтобы это все переводилось как "новая норма". Но еще раз говорю, что мы с вами уже освоили много нового — того, чего не было пару или десять лет назад", — отметила собеседница агентства.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Читайте полный текст интервью Марии Захаровой>>
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Комментарии 3
Политика , Мария Захарова , МИД , ВОЗ , РИА Новости
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