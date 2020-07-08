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Захарова прокомментировала сообщения о переходе на должность посла 

Деловая газета «Взгляд» 54 минуты назад
Захарова ответила на слухи о новом назначении
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация о якобы ее назначении послом в одной из зарубежных стран — это слухи, на которые ей некогда обращать внимание.
«Я в этой парадигме живу на протяжении многих лет, это не связано ни с какими назначениями, повышениями и так далее. Я сколько себя помню, все время мне приходилось что-то такое про себя опровергать. Просто раньше не было слова «фейк», исходили из вашего же понятия — слухи. Потом все это превратилось в фейки, дезинформацию и так далее. Кто-то это делает, кому-то это интересно, кто-то в это все играет… Могу только этим людям посочувствовать. Мне даже некогда это читать. Многое мне рассказывают друзья, знакомые, но мне просто некогда обращать на это внимание», — передает РИА «Новости» слова Захаровой.
Напомним, 8 июня президент Владимир Путин присвоил Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла.
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Комментарии 7
Политика , Мария Захарова , Владимир Путин , МИД , РИА Новости
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