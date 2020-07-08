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Отчуждение территорий РФ приравняют к экстремизму 

Москва24 и ещё 3 2 часа назад
Отчуждение территорий РФ приравняют к экстремизму
Фото: РИА Новости
В нижнюю палату парламента внесли законопроект о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремистской деятельности, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.
Проект закона предлагает дополнить абзац второй пункта 1 статьи 1, указав, что экстремизмом признается нарушение территориальной целостности России, в том числе отчуждение части ее территории.
По словам Крашенинникова, терминология закона будет соответствовать Конституции и позволит избежать двусмысленного или неопределенного толкования целостности страны.
Ранее народный артист СССР Василий Лановой сообщил, что поправки в Конституцию о запрете на отчуждение территорий РФ и о защите исторической правды в настоящий момент очень актуальны.
Он отмечает, что переговоры, связанные с передачей территорий РФ, должны быть запрещены законом.
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Политика , Василий Лановой , Павел Крашенинников , Конституционный комитет Госдумы , ИТАР-ТАСС
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