Отчуждение территорий РФ приравняют к экстремизму 

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Проект закона предлагает дополнить абзац второй пункта 1 статьи 1, указав, что экстремизмом признается нарушение территориальной целостности России, в том числе отчуждение части ее территории.

По словам Крашенинникова, терминология закона будет соответствовать Конституции и позволит избежать двусмысленного или неопределенного толкования целостности страны.

Ранее народный артист СССР Василий Лановой сообщил, что поправки в Конституцию о запрете на отчуждение территорий РФ и о защите исторической правды в настоящий момент очень актуальны.

Он отмечает, что переговоры, связанные с передачей территорий РФ, должны быть запрещены законом.