Матвиенко по-новому поприветствовала членов Совфеда 

"Доброе утро, сенаторы Российской Федерации", — сказала она, открывая пленарное заседание в среду. "В связи со вступлением Конституции в силу это прямая норма, я вас поздравляю с таким высоким историческим званием", — добавила председатель СФ.

Напомним, в соответствии с поправками, внесенными в ст. 95 Основного Закона и другие статьи, касающиеся верхней палаты российского парламента, наряду с термином "член Совета Федерации" официально вводится "сенатор Российской Федерации". До вступления новой редакции Конституции с силу определение "сенатор" использовалось неофициально.