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Матвиенко по-новому поприветствовала членов Совфеда 

Российская Газета 1 час назад
Матвиенко по-новому поприветствовала членов Совфеда
Фото: РИА Новости
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к коллегам по палате по-новому, так, как позволяет действующая редакция Конституции РФ.
"Доброе утро, сенаторы Российской Федерации", — сказала она, открывая пленарное заседание в среду. "В связи со вступлением Конституции в силу это прямая норма, я вас поздравляю с таким высоким историческим званием", — добавила председатель СФ.
Напомним, в соответствии с поправками, внесенными в ст. 95 Основного Закона и другие статьи, касающиеся верхней палаты российского парламента, наряду с термином "член Совета Федерации" официально вводится "сенатор Российской Федерации". До вступления новой редакции Конституции с силу определение "сенатор" использовалось неофициально.
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Политика , Валентина Матвиенко , Совет Федерации
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