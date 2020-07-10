«Прекратите, наконец, унижать Россию!»

Berliner Zeitung (Германия) пытается привлечь внимание к одной из основных, по его мнению, мыслей недавнего выступления Немецкий историк и политолог в статье дляпытается привлечь внимание к одной из основных, по его мнению, мыслей недавнего выступления Владимира Путина , посвященного 75-й годовщине окончания Второй мировой войны. Именно немцы должны хорошо понимать, что унижение таит в себе большую опасность.

В своем недавнем выступлении, посвященном 75-й годовщине окончания Второй мировой войны, российский глава государства Владимир Путин, в частности, объяснил причины заключения пакта Молотова-Риббентропа в августе 1939 года. Если внимательно перечитать текст выступления, нетрудно заметить, что оно буквально нашпиговано различными фактами, которые специально подготовили историки. Уважаемые читатели, этот текст на немецком языке вы найдете на сайте посольства России в Берлине. Прочитайте его, и тогда вы (как и я) на некоторые вещи будете смотреть другими глазами.

Главный аргумент Путина состоит в следующем: Пакт о ненападении между СССР и Германией, подписанный в 1939 году, стал следствием многочисленных нападок Запада на Советский Союз, против которых тот был беззащитен.

Главным «грехом» западных держав по отношению к русским, по его мнению, стало Мюнхенское соглашение 1938 года, которое он весьма точно назвал «Мюнхенским сговором», потому что оно привело к разделу Чехословакии. Над соглашением работали премьер-министры Великобритании и Франции, а также диктаторы Муссолини и Гитлер, тогда как СССР выступал против, но его попросту не допустили до переговоров. В отличие от Польши, руководство которой при поддержке Гитлера аннексировало пограничный чешский городок Тешин, игравший стратегически важную роль как транспортный узел. «Польша тоже кружила, подобно стервятнику, над чешским трупом», — прокомментировал это Уинстон Черчилль в своих мемуарах.

В 1930-х годах Запад неоднократно унижал Советский Союз. Эти унижения, а также политическую реакцию Сталина на них можно оценивать по-разному. В частности, это касается согласованных с нацистской Германией в секретных дополнительных протоколах сталинских аннексий 1939-1940 годов.

Впрочем, следует также заметить, что Путин сказал по этому поводу (пусть даже несколько высокопарно): «Но напомню также, что Советский Союз дал правовую и моральную оценку так называемому пакту Молотова — Риббентропа. В постановлении Верховного Совета от 24 декабря 1989 года официально осуждены секретные протоколы как „акт личной власти", никак не отражавший „волю советского народа, который не несёт ответственности за этот сговор"“.

Почему практически никто из наших СМИ не упомянул этот пассаж?

Важнее, чем прошлое, лично мне кажется то, что речь Путина имеет подзаголовок „Общая ответственность перед историей и будущим“. Он говорил о страшном „вчера“, имея в виду настоящее. Он настоятельно призвал Запад: прекратите, наконец, унижать Россию! Говорите с нами! Не надо обзывать нас „слабеющей региональной державой“!

Он подробно остановился на навязанном Германии в 1919 году Версальском договоре. „Именно национальное унижение сформировало питательную среду для радикальных и реваншистских настроений в Германии“, — совершенно справедливо подчеркнул Путин. Не исключено, что он предполагает, что в России также могут подняться радикальные настроения. Но нам, немцам, он напомнил о нашей истории: вы же знаете по собственному опыту, что слабые и униженные таят в себе наибольшую опасность! Выучите уже, наконец, этот урок!