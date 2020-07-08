В Чечне возобновят работу банкетные залы

Банкетные залы, закрытые в конце марта из-за распространения коронавируса, возобновили работу в Чечне для проведения свадебных торжеств.

"С учетом положительной динамики я принял решение открыть банкетные залы для проведения свадебных торжеств с соблюдением мер социального дистанцирования. Количество посадочных мест и столов в таких заведениях необходимо сократить наполовину", — сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, в республике наблюдается положительная динамика в борьбе с коронавирусной инфекцией. По информации оперативного штаба, за прошедшие сутки выявлено 9 случаев заражения, на данный момент болеют 550 человек, всего с начала пандемии заразились 1795, из них вылечились 1220. В медучреждениях имеются медикаменты, свободный коечный фонд и необходимое оборудование, добавил глава региона.

Кадыров 21 июня объявил о начале третьего этапа снятия ограничений в республике, введенных из-за коронавируса, был отменен пропускной режим и ограничения на передвижение внутри региона. Границы Чечни были закрыты с 5 апреля для въезда и выезда из-за коронавируса, за исключением транзитного транспорта и продовольственных поставок.

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