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В Кремле опровергли сообщения об отмене встречи Путина с Рогозиным 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Названа причина отмены встречи Путина с Рогозиным
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о якобы отмене встречи Владимира Путина и главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина накануне задержания Ивана Сафронова. В Кремле подчеркнули, что подобной встречи не планировалось.
«Это не так. Такая встреча не планировалась», — ответил Песков на вопрос о том, планировалась ли встреча главы государства с Рогозиным, и была ли она отменена.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Путин якобы отменил встречу с главой Роскосмоса, назначенную на 6 июля, без объяснения причин, передает РИА «Новости».
Во вторник советник главы Роскосмоса по информационной политике Иван Сафронов был задержан в Москве по подозрению в госизмене. Своей вины журналист не признал. В Роскосмосе отметили, что задержание не касается его текущей работы в госкорпорации. ФСБ запросила в суде арест подозреваемого.
В ФСБ отметили, что Сафронов подозревается в сотрудничестве с одной из спецслужб НАТО. Он, предположительно, передавал ей секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что задержание Сафронова не связано с его прежней журналистской деятельностью.
Обыски прошли у главного редактора журнала «Холод» Таисии Бекбулатовой, которая некоторое время состояла в близких отношениях с Сафроновым.
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Политика , Дмитрий Рогозин , Дмитрий Песков , Иван Сафронов , Таисия Бекбулатова , Владимир Путин , ФСБ , Роскосмос , НАТО , РИА Новости
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