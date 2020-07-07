«Думать о людях»: Прилепин о присоединении Донбасса

Писатель Захар Прилепин прокомментировал призыв своей партии провести референдум о присоединении к России Донбасса, Приднестровья и других территорий. Он заявил «Газете.Ru», что полностью поддерживает эту идею и выступает за полную смену киевской власти.

Партия писателя Захара Прилепина «За правду» опубликовала предвыборную программу, в рамках которой предложила присоединить к России самопровозглашенные Донецкую народную республику (ДНР), Луганскую народную республику (ЛНР) и Приднестровскую Молдавскую республику (ПМР). На официальном сайте политической организации уточняется, что достижение этой цели возможно через проведение соответствующих референдумов. Лидер партии заявил «Газете.Ru», что не будет учитывать мнения Украины Молдавии на этот счет.

«Естественно, я полностью поддерживаю программу своей партии — я сам ее, собственно, придумывал, — сказал Прилепин. — Что касается Украины — безусловно, мы не только за присоединение Донбасса ратуем, но и за смену власти в Киеве. До полной дезориентации и деструкции киевской власти мы будем бороться.

Поэтому то, как отнесется киевская власть к вопросу по Донбассу, нас волнует очень мало. А Кишинев уже давно расстался с Приднестровьем и никак на него не претендует, поэтому ничего в этом смысле не произойдет. Мы должны об этих людях думать, в первую очередь, а не обо всех этих этикетах».

Таким же путем «За правду» предлагает сделать субъектами России Абхазию и Южную Осетию, установив в Конституции норму, «позволяющую присоединять к России любую территорию, 75% граждан которой проголосовали за вхождение в состав России».

«Данная норма должна действовать не только для граждан и земель бывшего СССР или Российской Империи, но для всех стран, граждане которых готовы жить с нами в едином государстве, — уточняется в программе. — Мы выступаем за немедленное признание ДНР, ЛНР, ПМР и, по результатам референдумов, включение их в состав России. Мы выступаем за немедленное, по результатам референдумов, присоединение к РФ Абхазии и Южной Осетии на правах субъектов РФ».

Также партия Прилепина выступает за «построение полноценного Союзного государства России и Белоруссии с формированием общих органов власти, общего бюджета и установления рубля в качестве единой валюты» и «создание условий для интеграции с Российской Федерацией всех земель, регионов и сообществ, готовых строить вместе с нами общую цивилизацию».

Кроме того, в случае победы на выборах в 2021 году партия планирует провести пенсионную реформу, отменить ЕГЭ, увеличить количество бюджетных мест в вузах, гарантировать первое рабочее место для выпускников и выделять по 1 млн рублей на каждого новорожденного.

В программе уточняется, что эта сумма, предназначенная для определенных целей, будет выплачиваться человеку после достижения 18 лет.

Движение «За правду» было создано осенью прошлого года: в октябре Прилепин сообщил, что оно будет действовать в большинстве регионов России. В феврале состоялся учредительный съезд партии «За правду», основанной на одноименном движении. За ее создание единогласно проголосовали делегаты из 58 регионов. Ранее Прилепин сообщал, что хотел бы участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году и выборах в сентябре 2020 года в случае создания политической партии.

«Нет ничего удивительного, тем более предосудительного в том, что, конечно же, движению «За правду» нужна организация, которая реализует вещи, касающиеся Конституции, социальной жизни, политической, культурной, все это будет воплощаться в жизнь. Именно с этой целью мы создаем партию «За правду», — приводит его слова ТАСС.