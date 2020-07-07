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«Должны думать о людях»: Прилепин о присоединении Донбасса 

Газета.Ru 3 часа назад
«Думать о людях»: Прилепин о присоединении Донбасса
Фото: РИА Новости
Писатель Захар Прилепин прокомментировал призыв своей партии провести референдум о присоединении к России Донбасса, Приднестровья и других территорий. Он заявил «Газете.Ru», что полностью поддерживает эту идею и выступает за полную смену киевской власти.
Партия писателя Захара Прилепина «За правду» опубликовала предвыборную программу, в рамках которой предложила присоединить к России самопровозглашенные Донецкую народную республику (ДНР), Луганскую народную республику (ЛНР) и Приднестровскую Молдавскую республику (ПМР). На официальном сайте политической организации уточняется, что достижение этой цели возможно через проведение соответствующих референдумов. Лидер партии заявил «Газете.Ru», что не будет учитывать мнения Украины и Молдавии на этот счет.
«Естественно, я полностью поддерживаю программу своей партии — я сам ее, собственно, придумывал, — сказал Прилепин. — Что касается Украины — безусловно, мы не только за присоединение Донбасса ратуем, но и за смену власти в Киеве. До полной дезориентации и деструкции киевской власти мы будем бороться.
Поэтому то, как отнесется киевская власть к вопросу по Донбассу, нас волнует очень мало. А Кишинев уже давно расстался с Приднестровьем и никак на него не претендует, поэтому ничего в этом смысле не произойдет. Мы должны об этих людях думать, в первую очередь, а не обо всех этих этикетах».
Таким же путем «За правду» предлагает сделать субъектами России Абхазию и Южную Осетию, установив в Конституции норму, «позволяющую присоединять к России любую территорию, 75% граждан которой проголосовали за вхождение в состав России».
«Данная норма должна действовать не только для граждан и земель бывшего СССР или Российской Империи, но для всех стран, граждане которых готовы жить с нами в едином государстве, — уточняется в программе. — Мы выступаем за немедленное признание ДНР, ЛНР, ПМР и, по результатам референдумов, включение их в состав России. Мы выступаем за немедленное, по результатам референдумов, присоединение к РФ Абхазии и Южной Осетии на правах субъектов РФ».
Также партия Прилепина выступает за «построение полноценного Союзного государства России и Белоруссии с формированием общих органов власти, общего бюджета и установления рубля в качестве единой валюты» и «создание условий для интеграции с Российской Федерацией всех земель, регионов и сообществ, готовых строить вместе с нами общую цивилизацию».
Кроме того, в случае победы на выборах в 2021 году партия планирует провести пенсионную реформу, отменить ЕГЭ, увеличить количество бюджетных мест в вузах, гарантировать первое рабочее место для выпускников и выделять по 1 млн рублей на каждого новорожденного.
В программе уточняется, что эта сумма, предназначенная для определенных целей, будет выплачиваться человеку после достижения 18 лет.
Движение «За правду» было создано осенью прошлого года: в октябре Прилепин сообщил, что оно будет действовать в большинстве регионов России. В феврале состоялся учредительный съезд партии «За правду», основанной на одноименном движении. За ее создание единогласно проголосовали делегаты из 58 регионов. Ранее Прилепин сообщал, что хотел бы участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году и выборах в сентябре 2020 года в случае создания политической партии.
«Нет ничего удивительного, тем более предосудительного в том, что, конечно же, движению «За правду» нужна организация, которая реализует вещи, касающиеся Конституции, социальной жизни, политической, культурной, все это будет воплощаться в жизнь. Именно с этой целью мы создаем партию «За правду», — приводит его слова ТАСС.
В партию Прилепина вошли актеры Стивен Сигал, Иван Охлобыстин, музыканты Вадим Самойлов, Юлия Чичерина и Александр Ф. Скляр. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в своем стихотворении назвал участников организации «ладной компашкой» и сравнил их с героями поэмы «Мертвые души» Гоголя.
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Политика , Статьи , Александр Скляр , Вадим Самойлов , Захар Прилепин , Стивен Сигал , Иван Охлобыстин , Юлия Чичерина , Сергей Шнуров , Госдума , Газета.Ru , ИТАР-ТАСС , Киев , Кишинёв , Молдова
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