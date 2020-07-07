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Мишустин откроет тренинг Cyber Polygon 

Газета.Ru и ещё 5 1 час назад
Мишустин откроет тренинг Cyber Polygon
Фото: РИА Новости
К ежегодному тренингу Cyber Polygon, который состоится 8 июля в онлайн-формате, присоединится председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Премьер-министр выступит в самом начале тренинга и, как мы ожидаем, определит основные подходы по направлениям кибербезопасности" — сказал он.
Кроме того, приглашение на Cyber Polygon также принял основатель и руководитель Всемирного экономического форума профессор Клаус Шваб. Он намерен выступить с докладом.
Тренинг предполагает три блока вопросов для обсуждения. Первый будет посвящен вопросам глобальной цифровизации, второй — теме фейк-ньюс, а третий — сотрудничеству между различными институтами правоохранительных органов и бизнесом.
На тренинге ожидаются выступления председателя правления Сбербанка Германа Грефа, бывшего премьер-министр Великобритании Тони Блэра, руководителя центра кибербезопасности Всемирного экономического форума Джереми Юргенса, российского телеведущего Владимира Познера, ведущего телеканала BBC Ника Гоуинга и многих других.
Cyber Polygon — это международная инициатива, которая нацелена на повышение глобальной киберустойчивости и развития межотраслевого сотрудничества в борьбе с киберугрозами. На тренинге глобальные технологические корпорации, международные организации и государственные структуры из разных стран проверяют уровень подготовки к кибератакам, обмениваются опытом и делятся лучшими практиками с мировым сообществом.
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Комментарии
Политика , Другое , Тони Блэр , Владимир Познер , Герман Греф , Михаил Мишустин , Станислав Кузнецов , Клаус Шваб , Сбербанк России , Правительство РФ , МВД
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