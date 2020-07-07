Мишустин откроет тренинг Cyber Polygon 

"Премьер-министр выступит в самом начале тренинга и, как мы ожидаем, определит основные подходы по направлениям кибербезопасности" — сказал он.

Кроме того, приглашение на Cyber Polygon также принял основатель и руководитель Всемирного экономического форума профессор Клаус Шваб . Он намерен выступить с докладом.

Тренинг предполагает три блока вопросов для обсуждения. Первый будет посвящен вопросам глобальной цифровизации, второй — теме фейк-ньюс, а третий — сотрудничеству между различными институтами правоохранительных органов и бизнесом.

Cyber Polygon — это международная инициатива, которая нацелена на повышение глобальной киберустойчивости и развития межотраслевого сотрудничества в борьбе с киберугрозами. На тренинге глобальные технологические корпорации, международные организации и государственные структуры из разных стран проверяют уровень подготовки к кибератакам, обмениваются опытом и делятся лучшими практиками с мировым сообществом.