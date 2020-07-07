Захарова сообщила о крахе свободы слова в США

Свободы слова и СМИ в их настоящем значении больше не существует в США , миф, который американцы поддерживали долгие годы, полностью разрушен. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе онлайн-конференции на тему: "Мир глазами СМИ в 2020 году".

"Еще одна печальная тенденция или даже свершившийся факт — это крушение мифа о свободе средств массовой информации, вообще каких-либо регулирующих норм, правил, постулатов заявленных в Соединенных Штатах Америки в отношении свободы слова, медиасреды и так далее. Мы увидели крушение колосса, мы увидели крушение всего того, что многие годы там якобы формировалось, что предлагалось всему миру в качестве образца. Это все не просто не работает, а это просто все рухнуло", — указала она.

По словам Захаровой, теперь американцам только предстоит начать работу, чтобы заново обрести понятия о свободе СМИ и защите прав журналистов.

"На сегодняшний момент рухнуло все там настолько, что даже понимание, что такое свобода слова, там отсутствует полностью, на мой взгляд", — сказала дипломат.

Она пояснила, что в настоящее время в США наблюдается переписывание терминов и искажение смысла слов в массовом порядке, в стране запрещаются выражения, "которые еще вчера были общедоступными и не вызывали никаких сомнений".

"Мы видим запрет на киноленты, на книги, снос памятников, которые еще вчера были символом США", — добавила официальный представитель МИД РФ.

Как отметила Захарова, США обладают колоссальным влиянием на мировые медиа, в связи с чем негативные тенденции будут ощущаться повсеместно. "Еще просто не докатилась эта волна разрушительная, но так или иначе это все еще только предстоит миру на себе испытать", — заключила она.