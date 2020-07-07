ЕСПЧ обязал Россию выплатить €7800 Рашкину

В решении суда, опубликованном на его сайте, также говорится, что в случае невыплаты в течение трёх месяцев на сумму начнут начисляться проценты.

Решение ЕСПЧ стало итогом рассмотрения жалобы Рашкина на вердикт Ленинского районного суда Саратова, вынесенный в 2010 году. Тогда суд обязал его выплатить один миллион рублей по иску Вячеслава Володина (на тот момент он был вице-спикером Госдумы ).

Суд оценил в такую сумму упоминание фамилии Володина на митинге 7 ноября 2009 года в числе виновных «в преступлениях перед народом и русской нацией». Сам Володин просил взыскать с Рашкина пять миллионов рублей.

Эта сумма не только необычайно высока в абсолютном выражении, но также во много раз превышает те, которые присуждались решениями по сопоставимым делам о диффамации, — говорится в решении ЕСПЧ.