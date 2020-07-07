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ЕСПЧ обязал Россию выплатить €7800 депутату Рашкину 

News.ru 1 час назад
ЕСПЧ обязал Россию выплатить €7800 Рашкину
Фото: News.ru
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти России выплатить депутату Валерию Рашкину €7800 в качестве компенсации за то, что в 2010 году с него взыскали 1 миллион рублей за причинение морального вреда спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину.
В решении суда, опубликованном на его сайте, также говорится, что в случае невыплаты в течение трёх месяцев на сумму начнут начисляться проценты.
Решение ЕСПЧ стало итогом рассмотрения жалобы Рашкина на вердикт Ленинского районного суда Саратова, вынесенный в 2010 году. Тогда суд обязал его выплатить один миллион рублей по иску Вячеслава Володина (на тот момент он был вице-спикером Госдумы).
Суд оценил в такую сумму упоминание фамилии Володина на митинге 7 ноября 2009 года в числе виновных «в преступлениях перед народом и русской нацией». Сам Володин просил взыскать с Рашкина пять миллионов рублей.
Эта сумма не только необычайно высока в абсолютном выражении, но также во много раз превышает те, которые присуждались решениями по сопоставимым делам о диффамации, — говорится в решении ЕСПЧ.
Как ранее писал NEWS.ru, по количеству обращений в Европейский суд по правам человека Россия находится на 18-м месте из 47 стран, входящих в Совет Европы. Об этом сообщил Минюст РФ.
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Комментарии
Политика , Валерий Рашкин , Вячеслав Володин , ЕСПЧ , Госдума , Совет Европы
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