Песков оценил работу контрразведчиков в деле Сафонова

К сожалению, такие обвинения озвучены. Мы знаем, что у контрразведчиков работы много, забот много, и они свою работу выполняют очень качественно, — заявил представитель Кремля журналистам.

Представители СМИ поинтересовались у пресс-секретаря связано ли уголовное дело с нынешней работой Сафонова в «Роскосмосе». Песков ответил, что не осведомлён о деталях произошедшего и не может предоставить какой-либо информации.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что задержание Сафонова никоим образом не связано с его прошлой журналистской деятельностью. Песков также подчеркнул, что нет никакой необходимости ставить в известность обо всех нюансах контрразведки президента РФ Владимира Путина

Уголовное дело в отношении Сафонова возбуждено по статье «Государственная измена». Ему грозит до 20 лет лишения свободы. В «Роскосмосе» заявили, что уголовное дело не связано с его работой в должности советника Дмитрия Рогозина