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Песков высоко оценил работу контрразведчиков в связи с делом Сафонова 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Песков оценил работу контрразведчиков в деле Сафонова
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что российские контрразведчики выполняют работу очень качественно. Об этом он заявил, комментируя задержания советника главы «Роскосмоса» по информационной политике Ивана Сафонова. Его подозревают в государственной измене.
К сожалению, такие обвинения озвучены. Мы знаем, что у контрразведчиков работы много, забот много, и они свою работу выполняют очень качественно, — заявил представитель Кремля журналистам.
Представители СМИ поинтересовались у пресс-секретаря связано ли уголовное дело с нынешней работой Сафонова в «Роскосмосе». Песков ответил, что не осведомлён о деталях произошедшего и не может предоставить какой-либо информации.
Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что задержание Сафонова никоим образом не связано с его прошлой журналистской деятельностью. Песков также подчеркнул, что нет никакой необходимости ставить в известность обо всех нюансах контрразведки президента РФ Владимира Путина.
Уголовное дело в отношении Сафонова возбуждено по статье «Государственная измена». Ему грозит до 20 лет лишения свободы. В «Роскосмосе» заявили, что уголовное дело не связано с его работой в должности советника Дмитрия Рогозина.
До прихода в «Роскосмос» Сафонов работал журналистом в изданиях «Ведомости» и «Коммерсант». Его статью в «Коммерсанте» (написана в соавторстве) от 18 марта 2019 года о планах России поставить в Египет десятки истребителей поколения 4++ Су-35 газете пришлось удалить. Против издания было возбуждено административное дело за разглашение сведений, представляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. После выхода материала журналиста вызывали в ФСБ на профилактическую беседу.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Рогозин , Иван Сафонов , Дмитрий Песков , Владимир Путин , ФСБ , Роскосмос , Ведомости
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