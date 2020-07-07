Кремль анонсировал ответ на британские санкции

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По новым британским санкциям против российских граждан Москва применит принцип взаимности в объеме, соответствующем ее интересам. Ответ российский стороны анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков , передает ТАСС во вторник, 7 июля.

Он добавил, что в Кремле сожалеют в связи с такими недружественными шагами.