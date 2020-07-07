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Мишустин назначил Елену Ежлову заместителем руководителя Роспотребнадзора 

ТАСС и ещё 2 2 часа назад
Мишустин назначил замруководителя Роспотребнадзора
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Елены Ежловой на должность заместителя руководителя Роспотребнадзора. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Ежлову Елену Борисовну заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека", — говорится в документе.
Ранее она занимала должность начальника управления эпидемиологического надзора центрального аппарата ведомства.
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Политика , Михаил Мишустин , Роспотребнадзор
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