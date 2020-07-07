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Памфилова: число политических партий в России будет сокращаться 

РИА Новости и ещё 4 28 минут назад
Памфилова: число политических партий будет сокращаться
Фото: ЦИК РФ
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова считает, что количество партий в России будет сокращаться в результате естественного политического отбора.
"Уверена, что их число и дальше будет сокращаться в результате естественного политического отбора. Главное, чтобы это действительно был естественный, а не искусственный "отбор", — сказала Памфилова в интервью РИА Новости.
По её словам, сейчас видно, что "отмирают многие партии-однодневки, созданные впопыхах, или партии-торговки своим юрлицом".
Ранее член ЦИК Евгений Шевченко сообщил, что участвовать в выборах в единый день голосования в этом году имеют право 44 политические партии, тогда как в прошлом году этой возможностью пользовалась 51 партия.
Единый день голосования в этом году назначен на 13 сентября.
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Политика , Элла Памфилова , Евгений Шевченко , Центризбирком России , РИА Новости
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