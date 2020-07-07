Памфилова: число политических партий будет сокращаться

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"Уверена, что их число и дальше будет сокращаться в результате естественного политического отбора. Главное, чтобы это действительно был естественный, а не искусственный "отбор", — сказала Памфилова в интервью РИА Новости.

По её словам, сейчас видно, что "отмирают многие партии-однодневки, созданные впопыхах, или партии-торговки своим юрлицом".

Ранее член ЦИК Евгений Шевченко сообщил, что участвовать в выборах в единый день голосования в этом году имеют право 44 политические партии, тогда как в прошлом году этой возможностью пользовалась 51 партия.

Единый день голосования в этом году назначен на 13 сентября.