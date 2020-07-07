Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Внучка Черномырдина проиграла суд за дачу на Рублевке 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Внучка Черномырдина проиграла суд за дачу на Рублевке
Фото: РИА Новости
Арбитражный суд Московского округа подтвердил незаконность дарения Марии Черномырдиной, внучке бывшего премьер-министра РФ Виктора Черномырдина, земельного участка с двумя домами в поселке Горки-10 на Рублево-Успенском шоссе. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее незаконным дарение признали в арбитражном суде Москвы и Девятом арбитражном апелляционном суде, но Черномырдина направила кассационную жалобу на эти судебные решения. Арбитражный суд Московского округа, тем не менее, поддержал позицию судей, ранее рассматривавших дело. Таким образом, внучка Черномырдина в очередной раз проиграла суд за дорогостоящую недвижимость.
Дача на Рублевке была подарена Черномырдиной ее отцом Виталием Черномырдиным. При этом последнего в апреле 2018-го признали банкротом по заявлению банка ВТБ. Заявление о признании дарения недействительным подал в суд финансовый управляющий имуществом Виталия Черномырдина. Спорные операции с недвижимостью, по мнению управляющего, были проведены между заинтересованными лицами — отцом и дочерью, когда Черномырдин уже был неплатежеспособным. Таким образом, он не имел права отказываться от указанных объектов и отдавать их кому-либо.
Видео дня. С кем Полине Гагариной приписывают романы
Последние новости
В Москве задержали советника главы «Роскосмоса» В Москве задержали советника главы «Роскосмоса» Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве Онищенко назвал сроки возвращения коронавируса в Россию Онищенко назвал сроки возвращения коронавируса в Россию
Комментарии
Политика , Виталий Черномырдин , Виктор Черномырдин , Банк ВТБ , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Август обескуражит россиян
Август обескуражит россиян
«Ношу на руках»: Муцениеце показала нового парня
«Ношу на руках»: Муцениеце показала нового парня
Меган Маркл заподозрила принца Гарри в измене
Меган Маркл заподозрила принца Гарри в измене
Умер Сергей Заграевский
Умер Сергей Заграевский
Видео
Погоня дворника с газонокосилкой за мужчиной попала на видео
00:30
Погоня дворника с газонокосилкой за мужчиной попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания советника главы «Роскосмоса»
00:26
Опубликовано видео задержания советника главы «Роскосмоса»
Происшествия
Выживший после падения с 9-го этажа мужчина попал на видео
00:38
Выживший после падения с 9-го этажа мужчина попал на видео
Происшествия
Самоизоляция с пингвинами попала на видео
02:22
Самоизоляция с пингвинами попала на видео
Общество
Появилось видео с пьяной учительницей из Хакасии
01:05
Появилось видео с пьяной учительницей из Хакасии
Происшествия
Переписка Соколова с аспиранткой попала на видео
02:34
Переписка Соколова с аспиранткой попала на видео
Происшествия
Подбитый самолет с наркотиками попал на видео
00:49
Подбитый самолет с наркотиками попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео спасения ребенка из машины
00:16
Опубликовано видео спасения ребенка из машины
Происшествия
Опубликовано видео последствий оползня в Японии
00:58
Опубликовано видео последствий оползня в Японии
Акула посеяла панику на общественном пляже и попала на видео
01:01
Акула посеяла панику на общественном пляже и попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение