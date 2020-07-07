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Названы вероятные цели России в случае удара Украины по Крыму 

Газета.Ru 22 минуты назад
«Уничтожим все базы»: Киеву не советуют атаковать Крым
Фото: РИА Новости
Россия разрушит ракетными ударами всю важную военную инфраструктуру на территории Украины, если Киев попытается атаковать Крым — спрогнозировал военный эксперт Юрий Кнутов. Аналитик пояснил, что львовская база и другие будут полностью уничтожены. Впрочем, по его словам, заявление главкома ВМСУ Алексея Неижпапы о готовности атаковать Россию, является «политической бравадой».
Если Украина предпримет ракетный удар по территории Крыма, то Россия ответит разрушительными атаками по всем важным объектам инфраструктуры противника — пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.
Так он ответил на сделанное накануне заявление главнокомандующего Военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы о том, что Россия может предпринять наступление на Херсонскую область, поскольку российские власти хотят пустить воду из Днепра в Крым.
«Львовская база и другие будут полностью уничтожены», — пояснил российский военный эксперт, назвав слова украинского военного «политической бравадой», передает РИА «Новости».
В своем выступлении Неижпапа, помимо всего прочего, также признался, что ВМС Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям против России, по итогу которых, по его словам, Киев намерен «вернуть» Крым.
«Будет много потерь — и наших воинов, и гражданского населения. Наши подразделения готовятся к таким действиям. Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим», — сказал Неижпапа.
Военный уточнил, что маркером приближения войны будет попытка Москвы восстановить Северо-Крымский канал.
В России это заявление назвали провокацией и глупостью.
«Это искусственное нагнетание <…> никоим образом не способствует урегулированию ситуации на юго-востоке», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что у Москвы нет никаких планов по вторжению на Украину.
Чуть ранее вице-премьер правительства Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире ICTV оценил угрозу широкомасштабной войны с Россией.
По его словам, возможностей для продвижения российских войск «вглубь Украины» он не видит, равно как и для широкомасштабной войны между двумя государствами.
Причиной тому, добавил Резников — 350 тыс. украинских военных, которые «прошли испытание на восточном фронте». При этом вице-премьер заявил, что урегулирование в Донбассе зашло в тупик из-за Минских соглашений.
«Когда было написано, что Украина сначала должна провести выборы, а потом брать контроль над границей, например. (…) Но я оптимист, я считаю, что нет тупиков, надо искать выход», — добавил чиновник.
Со своей стороны, глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что «даже не хочет думать» об опасности российско-украинской войны, ответив таким образом на призывы подстрекателей на Украине начать войну с РФ.
«Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету. Когда-то экстремистов на Украине все равно придется останавливать», — заявил российский генерал.
По словам министра, украинцы — братский народ, который объединен с россиянами совместной историей. В частности, Шойгу подчеркнул важность памяти о Великой Отечественной войне. Кроме того, глава Минобороны выразил надежду на «мир и добрососедство» с украинцами.
У Киева нет атомной бомбы, которой можно было бы ударить по России, поэтому Украина будет заниматься «реинтеграцией» Донбасса и Крыма информационными способами, заявил в марте нынешнего года депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Никита Потураев.
В ответ на это член верхней палаты российского парламента Алексей Пушков также поблагодарил участников договора от 1994 года, лишивших Киев ядерного оружия.
«Было очень мудро в начале 90-х лишить Украину ядерного оружия. Его не должно быть у незрелых несформированных наций с безответственными «элитами». Это подтверждают бесконечные сожаления украинских политиков, что у них нет атомной бомбы, и мечты о ее применении, если бы она была», — указал сенатор.
Отношения России и Украины ухудшились после того, как в Донбассе начались боевые действия, а Крым вошел в состав РФ в результате общенародного референдума на полуострове.
Поддержали воссоединение более 90% жителей региона. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела страны и «агрессии», при этом российская сторона отрицает и называет неприемлемыми подобные обвинения.
Российские власти заявляли, что Москва не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
ОБСЕ также подтвердила, что российских военных нет в Донбассе. Об этом в феврале 2019 года заявил председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан.
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Комментарии
Политика , Армия , Статьи , Украина , Сергей Шойгу , Дмитрий Песков , Эртурул Апакан , Алексей Пушков , Никита Потураев , Юрий Кнутов , Алексей Резников , Министерство обороны , ОБСЕ , Правительство Украины , Совет Федерации , Верховная Рада , РИА Новости , Киев , Республика Крым , Севастополь
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