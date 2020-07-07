«Командует старыми катерами»: Пушков о главкоме ВМС Украины 

Заявление главкома ВМС Украины не следует воспринимать всерьёз. Это риторическая провокация. Цель — поддержание высокого градуса напряженности между Украиной и Россией. У Украины военного флота, как такового, нет. Главком командует лишь старыми катерами. Но побахвалиться хочется. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 6, 2020 Сенатор Алексей Пушков в своем аккаунте в Twitter заявил, что слова командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы о подготовке войны с Россией не стоит воспринимать всерьез.

Как сообщал «Рамблер», ранее Неижпапа заявил, что Украина готовится к полномасштабной военной конфронтации с Россией, в которой будет много потерь. Он также не исключил, что Россия может сделать попытку прорваться на юг Херсонской области Украины, чтобы пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал.

«Заявление главкома ВМС Украины не следует воспринимать всерьёз. Это риторическая провокация», — уверен Алексей Пушков.

По его мнению, Неижпапа добивается «поддержания высокого градуса напряженности между Украиной и Россией».