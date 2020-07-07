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«Командует старыми катерами»: Пушков о главкоме ВМС Украины 

Алиса Селезнёва 48 минут назад
«Командует старыми катерами»: Пушков о главкоме ВМС Украины
Фото: РИА Новости
Сенатор Алексей Пушков в своем аккаунте в Twitter заявил, что слова командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы о подготовке войны с Россией не стоит воспринимать всерьез.
Как сообщал «Рамблер», ранее Неижпапа заявил, что Украина готовится к полномасштабной военной конфронтации с Россией, в которой будет много потерь. Он также не исключил, что Россия может сделать попытку прорваться на юг Херсонской области Украины, чтобы пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал.
«Заявление главкома ВМС Украины не следует воспринимать всерьёз. Это риторическая провокация», — уверен Алексей Пушков.
По его мнению, Неижпапа добивается «поддержания высокого градуса напряженности между Украиной и Россией».
«У Украины военного флота как такового нет. Главком командует лишь старыми катерами. Но побахвалиться хочется», — добавил сенатор.
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Комментарии 1
Политика , Алексей Пушков
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