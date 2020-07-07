Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прилепин намерен присоединить к России ДНР и ЛНР 

Алиса Селезнёва 27 минут назад
Прилепин намерен присоединить к России ДНР и ЛНР
Фото: РИА Новости
Партия «За правду», лидером которой является писатель Захар Прилепин, в своей предвыборной программе предложила провести референдумы о включении в состав России в ЛНР, ДНР, ПМР, Абхазии и Южной Осетии.
В предвыборной программе партии отмечается, что в Конституцию России необходимо внести норму, «позволяющую присоединять любую территорию, 75% граждан которой проголосовали за вхождение в состав России».
«Мы выступаем за немедленное признание Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и по результатам референдумов включение их в состав России», — говорится в документе
В политическом объединении также высказались за проведение референдумов в Абхазии и Южной Осетии и возможное их присоединение к России.
Как сообщал «Рамблер», с апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате».
Видео дня. С кем Полине Гагариной приписывают романы
Комментарии 1
Политика , В мире , Захар Прилепин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У испанцев пропали антитела к коронавирусу
У испанцев пропали антитела к коронавирусу
Дочь Глюкозы выгнали из школы
Дочь Глюкозы выгнали из школы
Умер Сергей Заграевский
Умер Сергей Заграевский
Август обескуражит россиян
Август обескуражит россиян
Видео
Выживший после падения с 9-го этажа мужчина попал на видео
00:38
Выживший после падения с 9-го этажа мужчина попал на видео
Происшествия
Самоизоляция с пингвинами попала на видео
02:22
Самоизоляция с пингвинами попала на видео
Общество
Появилось видео с пьяной учительницей из Хакасии
01:05
Появилось видео с пьяной учительницей из Хакасии
Происшествия
Переписка Соколова с аспиранткой попала на видео
02:34
Переписка Соколова с аспиранткой попала на видео
Происшествия
Подбитый самолет с наркотиками попал на видео
00:49
Подбитый самолет с наркотиками попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео спасения ребенка из машины
00:16
Опубликовано видео спасения ребенка из машины
Происшествия
Опубликовано видео последствий оползня в Японии
00:58
Опубликовано видео последствий оползня в Японии
Акула посеяла панику на общественном пляже и попала на видео
01:01
Акула посеяла панику на общественном пляже и попала на видео
Момент массовой аварии в Москве попал на видео
00:16
Момент массовой аварии в Москве попал на видео
Опубликовано видео с рыбалки Кадырова
01:47
Опубликовано видео с рыбалки Кадырова
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение