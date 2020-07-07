Прилепин намерен присоединить к России ДНР и ЛНР 

Партия «За правду», лидером которой является писатель Захар Прилепин , в своей предвыборной программе предложила провести референдумы о включении в состав России в ЛНР, ДНР, ПМР, Абхазии и Южной Осетии.

В предвыборной программе партии отмечается, что в Конституцию России необходимо внести норму, «позволяющую присоединять любую территорию, 75% граждан которой проголосовали за вхождение в состав России».

«Мы выступаем за немедленное признание Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и по результатам референдумов включение их в состав России», — говорится в документе

В политическом объединении также высказались за проведение референдумов в Абхазии и Южной Осетии и возможное их присоединение к России.

Как сообщал «Рамблер», с апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате».