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Рябков: Россия утратила доверие к США 

Газета.Ru 24 минуты назад
Рябков: Россия утратила доверие к США
Фото: РИА Новости
Россия утратила доверие к США и не видит в Вашингтоне "договороспособного партнера", заявил заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков по итогам конференции стран-участниц Договора по открытому небу. Об этом сообщает РИА "Новости".
В настоящее время необходимо постепенно восстанавливать доверие "путем тактики мелких шагов", отметил Рябков.
Рябков оценил ситуацию вокруг Договора по открытому небу
США официально уведомили участников Договора по открытому небу о своем выходе из соглашения 22 мая. В письменном заявлении госсекретаря Майка Помпео говорится, что "через шесть месяцев Соединенные Штаты больше не будут участником договора", однако США могут пересмотреть свое решение, "если Россия вернется к полному соблюдению договора".
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и начал действовать с 2002 года. Он позволяет странам-участницам (34 государства) открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
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Политика , Сергей Рябков , США
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