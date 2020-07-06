Посольство РФ отреагировало на санкции Великобритании

Объявление персональных санкций против 25 граждан РФ, которых Лондон считает причастными к нарушению прав человека, является недружественным шагом, вызывающим возмущение. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в понедельник представитель посольства РФ в Великобритании, предупредив, что Москва оставляет за собой право на ответные действия.
"Особенное возмущение вызывает включение в санкционный список представителей высшего руководства Генеральной прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации, а также судей. В России следствие, прокуратура и суд осуществляют свою деятельность на основе независимости от исполнительной власти и руководствуются исключительно законом", — сказал дипломат.
"Российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги в связи с недружественным решением Великобритании", — подчеркнул он.