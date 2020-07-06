Посольство РФ отреагировало на санкции Великобритании

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посольство России в Великобритании возмущено новыми санкциями по делу Магнитского 

ТАСС 32 минуты назад
Объявление персональных санкций против 25 граждан РФ, которых Лондон считает причастными к нарушению прав человека, является недружественным шагом, вызывающим возмущение. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в понедельник представитель посольства РФ в Великобритании, предупредив, что Москва оставляет за собой право на ответные действия.
Великобритания ввела санкции против Бастрыкина
"Особенное возмущение вызывает включение в санкционный список представителей высшего руководства Генеральной прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации, а также судей. В России следствие, прокуратура и суд осуществляют свою деятельность на основе независимости от исполнительной власти и руководствуются исключительно законом", — сказал дипломат.
"Российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги в связи с недружественным решением Великобритании", — подчеркнул он.
ТАСС: последние новости
Великобритания ввела персональные санкции против россиян по делу Магнитского Великобритания ввела персональные санкции против россиян по делу Магнитского Захарова назвала чушью распространенные в интернете слухи о своей семье Захарова назвала чушью распространенные в интернете слухи о своей семье Путин заявил о готовности России помочь Республике Конго в борьбе с коронавирусом Путин заявил о готовности России помочь Республике Конго в борьбе с коронавирусом
Политика , Видео , Генпрокуратура РФ , СКР , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Заграевский
Умер Сергей Заграевский
Меган Маркл заподозрила принца Гарри в измене
Меган Маркл заподозрила принца Гарри в измене
Рошаль москвичам: «Не будьте дураками»
Рошаль москвичам: «Не будьте дураками»
Израиль напал на ядерный объект в Иране
Израиль напал на ядерный объект в Иране
Видео
Опубликовано видео последствий оползня в Японии
00:58
Опубликовано видео последствий оползня в Японии
Акула посеяла панику на общественном пляже и попала на видео
01:01
Акула посеяла панику на общественном пляже и попала на видео
Момент массовой аварии в Москве попал на видео
00:16
Момент массовой аварии в Москве попал на видео
Опубликовано видео с рыбалки Кадырова
01:47
Опубликовано видео с рыбалки Кадырова
Бегемоты незаметно пронесли птиц мимо крокодилов и попали на видео
02:44
Бегемоты незаметно пронесли птиц мимо крокодилов и попали на видео
Опубликовано видео момента попадания молнии в футболиста
00:09
Опубликовано видео момента попадания молнии в футболиста
Происшествия
Упавший на шоссе самолет с тонной наркотиков попал на видео
00:35
Упавший на шоссе самолет с тонной наркотиков попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео задержания наркокурьеров в Подмосковье
00:47
Опубликовано видео задержания наркокурьеров в Подмосковье
Происшествия Криминал
Посольство РФ отреагировало на санкции Великобритании
02:53
Посольство РФ отреагировало на санкции Великобритании
Политика
Ефремову предъявили окончательное обвинение
03:54
Ефремову предъявили окончательное обвинение
Происшествия Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение