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Великобритания ввела персональные санкции против россиян по делу Магнитского 

ТАСС 31 минуту назад
Великобритания объявила в понедельник о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к нарушению прав человека. Об этом говорится в официальном документе, распространенном на сайте правительственной информации.
Среди указанных лиц председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь, замглавы МВД РФ Алексей Аничин. Упомянутым в списке лицам запрещен въезд в Великобританию, их активы в стране, если таковые есть, будут заморожены, им запрещено заниматься бизнесом как в стране, так и при посредничестве подданных королевства.
Санкции вступили в силу после публикации документа. Они вводятся в рамках вступления в силу "поправки Магнитского" к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег, которая была принята Палатой общин еще в мае 2018 года и должна была вступить в силу после выхода Великобритании из состава ЕС.
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Политика , Видео , Виктор Гринь , Александр Бастрыкин , Алексей Аничин , Парламент Великобритании , ЕС , СКР , МВД , Великобритания
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