В перечне значатся имена председателя СК Александра Бастрыкна, замминистра МВД Алексея Аничина , замгенпрокурора РФ Виктора Гриня и других. В документе отмечается, что 25 россиян были уличены в нарушении прав человека. Ограничительные меры привязаны к «поправкам Магнитского», корректирующим закон о санкциях и борьбе с отмыванием денег.

Со дня публикации документа Бастрыкину, Аничину, Гриню и остальным запрещен въезд в Великобританию, их активы в стране будут заморожены. Им также запрещается вести на территории государства бизнес, в частности при посредничестве местных граждан.