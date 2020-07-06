Глава Следственного комитета РФ и еще 24 гражданина России попали в список лиц, в отношении которых Великобритания ввела персональные ограничительные меры, говорится на информационном сайтеправительства Великобритании. Санкции связаны с «делом Магнитского».
В перечне значатся имена председателя СК Александра Бастрыкна, замминистра МВД Алексея Аничина, замгенпрокурора РФ Виктора Гриня и других. В документе отмечается, что 25 россиян были уличены в нарушении прав человека. Ограничительные меры привязаны к «поправкам Магнитского», корректирующим закон о санкциях и борьбе с отмыванием денег.
Со дня публикации документа Бастрыкину, Аничину, Гриню и остальным запрещен въезд в Великобританию, их активы в стране будут заморожены. Им также запрещается вести на территории государства бизнес, в частности при посредничестве местных граждан.
Ранее, как сообщал "Рамблер", Евросоюз продлил санкции в отношении Крыма и Севастополя, которые были введены после их присоединения к России. Ограничительные меры, которые в том числе предполагают запрет на европейские инвестиции в регионы, будут действовать до 23 июня 2021 года.