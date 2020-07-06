Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бастрыкин и ещё 24 россиянина попали под британские санкции 

Павел Тиунов 26 минут назад
Глава Следственного комитета РФ и еще 24 гражданина России попали в список лиц, в отношении которых Великобритания ввела персональные ограничительные меры, говорится на информационном сайтеправительства Великобритании. Санкции связаны с «делом Магнитского».
В перечне значатся имена председателя СК Александра Бастрыкна, замминистра МВД Алексея Аничина, замгенпрокурора РФ Виктора Гриня и других. В документе отмечается, что 25 россиян были уличены в нарушении прав человека. Ограничительные меры привязаны к «поправкам Магнитского», корректирующим закон о санкциях и борьбе с отмыванием денег.
Британия введет санкции против россиян
Со дня публикации документа Бастрыкину, Аничину, Гриню и остальным запрещен въезд в Великобританию, их активы в стране будут заморожены. Им также запрещается вести на территории государства бизнес, в частности при посредничестве местных граждан.
Ранее, как сообщал "Рамблер", Евросоюз продлил санкции в отношении Крыма и Севастополя, которые были введены после их присоединения к России. Ограничительные меры, которые в том числе предполагают запрет на европейские инвестиции в регионы, будут действовать до 23 июня 2021 года.
Комментарии 255
Политика , Видео , Алексей Аничин , ЕС , СКР , МВД , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Умер Сергей Заграевский
Умер Сергей Заграевский
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
Татьяна Овсиенко скоро станет мамой
Татьяна Овсиенко скоро станет мамой
Видео
Опубликовано видео последствий оползня в Японии
00:58
Опубликовано видео последствий оползня в Японии
Акула посеяла панику на общественном пляже и попала на видео
01:01
Акула посеяла панику на общественном пляже и попала на видео
Момент массовой аварии в Москве попал на видео
00:16
Момент массовой аварии в Москве попал на видео
Опубликовано видео с рыбалки Кадырова
01:47
Опубликовано видео с рыбалки Кадырова
Бегемоты незаметно пронесли птиц мимо крокодилов и попали на видео
02:44
Бегемоты незаметно пронесли птиц мимо крокодилов и попали на видео
Опубликовано видео момента попадания молнии в футболиста
00:09
Опубликовано видео момента попадания молнии в футболиста
Происшествия
Упавший на шоссе самолет с тонной наркотиков попал на видео
00:35
Упавший на шоссе самолет с тонной наркотиков попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео задержания наркокурьеров в Подмосковье
00:47
Опубликовано видео задержания наркокурьеров в Подмосковье
Происшествия Криминал
Ефремову предъявили окончательное обвинение
03:54
Ефремову предъявили окончательное обвинение
Происшествия Шоу-бизнес
148 млрд рублей составил ущерб экологии после ЧП в Норильске
01:21
148 млрд рублей составил ущерб экологии после ЧП в Норильске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение