Официальный представитель МИД Мария Захарова анонсировала сразу две новые песни, для которых она сочинила тексты. Ее слова приводит РИА Новости в понедельник, 6 июля.

«У нас уже готовы два трека… Где-то полгода назад мы с "Русским радио" объявили конкурс лезгинки, был текст, а я очень люблю лезгинку. Конкурс состоялся, выиграла его представительница одного из наших регионов», — рассказала Захарова.

Она добавила, что релиз песни пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

Вторая композиция, по словам Захаровой, написана «в порыве абсолютных эмоций и исполнять ее будет одна из наших самых известных певиц, очень интересная, очень неоднозначная, вызывающая массу споров, дискуссий», которая и сама «оказалась тоже в центре драматической семейной истории». Представитель МИД рассказала, что отправила этой певице свои стихи и получила готовую песню уже через два дня. Раскрывать имя исполнительницы она не стала.