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Захарова анонсировала сразу две новые песни 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Захарова анонсировала сразу две новые песни
Фото: ТАСС
Официальный представитель МИД Мария Захарова анонсировала сразу две новые песни, для которых она сочинила тексты. Ее слова приводит РИА Новости в понедельник, 6 июля.
«У нас уже готовы два трека… Где-то полгода назад мы с "Русским радио" объявили конкурс лезгинки, был текст, а я очень люблю лезгинку. Конкурс состоялся, выиграла его представительница одного из наших регионов», — рассказала Захарова.
Она добавила, что релиз песни пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.
Вторая композиция, по словам Захаровой, написана «в порыве абсолютных эмоций и исполнять ее будет одна из наших самых известных певиц, очень интересная, очень неоднозначная, вызывающая массу споров, дискуссий», которая и сама «оказалась тоже в центре драматической семейной истории». Представитель МИД рассказала, что отправила этой певице свои стихи и получила готовую песню уже через два дня. Раскрывать имя исполнительницы она не стала.
В июле 2017 года на открытии Московского международного кинофестиваля (ММКФ) впервые прозвучала песня на стихи Захаровой «Верните память». Представитель МИД рассказала, что сначала стеснялась своего творчества, но потом показала песню режиссеру Никите Михалкову. В 2018 году Захарова выступила соавтором композиции Кати Лель «Сполна». Она написала, что после беседы с певицей долго не могла заснуть: «А утром после бессонной ночи села и записала текст, строчки из которого и вошли в песню».
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Комментарии 5
Политика , Мария Захарова , Катя Лель , Никита Михалков , МИД , РИА Новости , Русское Радио
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