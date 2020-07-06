Захарова рассказала о написанных ею песнях

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"У нас уже готовы два трека… Где-то полгода назад, это была осень 2019 года, мы с "Русским радио" объявили конкурс лезгинки, был текст, а я очень люблю лезгинку. Конкурс состоялся, выиграла его представительница одного из наших регионов", — рассказала Захарова в открытом интервью.

Однако, по ее словам, даты релиза сместились из-за логистических сложностей, возникших из-за пандемии коронавируса.

"Но песня готова и я думаю, что скоро она будет представлена. Есть еще одна песня. Она написана в порыве абсолютных эмоций и исполнять ее будет одна из наших самых известных певиц, очень интересная, очень неоднозначная, вызывающая массу споров, дискуссий. И она сейчас оказалась тоже в центре драматической семейной истории, именно из-за этого родились строчки. Это все появилось случайно, но вдруг превратилось в песню. Просто я отправила ей эти строчки и через два дня она мне отправила уже готовую песню", — сообщила Захарова.

При этом официальный представитель МИД РФ не стала раскрывать имя исполнительницы.