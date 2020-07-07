«Поскольку у нас сейчас передвижение физических лиц через границу и с Китаем, и с Монголией, и между ними тоже фактически полностью закрыто <…>, то пока каких-то серьезных угроз для распространения этого заболевания мы не наблюдаем», — сказал Зиновьев.

По словам дипломата, случаи заражения чумой для этих стран не редкость, они фиксируются там почти каждый год. Он подчеркнул, что у властей Китая и Монголии есть алгоритмы лечения и борьбы с этим заболеванием. Всем людям, заразившимся в этому году, оказывают медицинскую помощь.

«Каких-то официальных просьб [о помощи — прим.ред.] к нам не поступало. Видимо, в связи с тем, что коллеги в Монголии и Китае прекрасно могут справиться с этими случаями своими силами», — заключил дипломат.

Как сообщал «Рамблер», в конце июня власти Монголии объявили карантин на западе страны из-за случаев бубонной чумы.

Заболевание выявили у мужчины и женщины, съевших сырое мясо сурка. До госпитализации они контактировали с 60-ю местными жителями. Районы, где ввели карантин, граничат с Тувой и Республикой Алтай.

Позже в автономном районе Китая Внутренняя Монголия зарегистрировали один случай заражения чумой.