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В МИД РФ оценили угрозу распространения чумы 

Мария Иванова и ещё 11 25 минут назад
Глава Первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев заявил, что Китай и Монголия не обращались к России за помощью из-за случаев чумы. Как сообщает ТАСС, по мнению дипломата, угрозы распространения заболевания в России нет.
«Поскольку у нас сейчас передвижение физических лиц через границу и с Китаем, и с Монголией, и между ними тоже фактически полностью закрыто <…>, то пока каких-то серьезных угроз для распространения этого заболевания мы не наблюдаем», — сказал Зиновьев.
По словам дипломата, случаи заражения чумой для этих стран не редкость, они фиксируются там почти каждый год. Он подчеркнул, что у властей Китая и Монголии есть алгоритмы лечения и борьбы с этим заболеванием. Всем людям, заразившимся в этому году, оказывают медицинскую помощь.
«Каких-то официальных просьб [о помощи — прим.ред.] к нам не поступало. Видимо, в связи с тем, что коллеги в Монголии и Китае прекрасно могут справиться с этими случаями своими силами», — заключил дипломат.
Как сообщал «Рамблер», в конце июня власти Монголии объявили карантин на западе страны из-за случаев бубонной чумы.
Заболевание выявили у мужчины и женщины, съевших сырое мясо сурка. До госпитализации они контактировали с 60-ю местными жителями. Районы, где ввели карантин, граничат с Тувой и Республикой Алтай.
Позже в автономном районе Китая Внутренняя Монголия зарегистрировали один случай заражения чумой.
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что случаи чумы в Китае и Монголии пока не представляют опасности.
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Политика , Видео , Новости регионов , МИД , ВОЗ , Китай , Монголия
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