По его словам, граница между Россией и Китаем, а также между Монголией и Китаем практически закрыта. Передвижение через российско-монгольскую границу сильно ограничено, отметил Зиновьев.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев заявил, что в России нет опасности распространения бубонной чумы.