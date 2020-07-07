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В МИД оценили опасность распространения чумы в России 

ИА Regnum и ещё 11 1 час назад
В России нет серьезных угроз распространения чумы из Монголии и Китая, заявил директор Первого департамент Азии МИД России Георгий Зиновьев, сообщает 7 июля РИА Новости.
По его словам, граница между Россией и Китаем, а также между Монголией и Китаем практически закрыта. Передвижение через российско-монгольскую границу сильно ограничено, отметил Зиновьев.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев заявил, что в России нет опасности распространения бубонной чумы.
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Политика , Видео , Новости регионов , Виктор Малеев , МИД , Роспотребнадзор , РИА Новости , Китай , Монголия
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