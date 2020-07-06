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Пандемия негативно влияет на планы по сокращению бедности, но никто не собирается сидеть сложа руки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Доля россиян, живущих за чертой бедности, в 11 регионах страны в 2019 году превысила 20%, в среднем по России она была выше 12%, при этом в Ямало-Ненецком округе этот показатель составил минимальные 5,6%, а в Тыве оказался максимальным — порядка 35%, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

"Я не берусь комментировать это исследование РИА Новости, я с ним не имел возможности ознакомиться. Что касается уровня бедности, то вы знаете, что борьба за сокращение количества тех, кто находится ниже уровня бедности, является одним из главных приоритетов и президента Путина, и нашего правительства", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об исследовании РИА Новости о доле россиян, живущих за чертой бедности.

Он напомнил, что действует целый ряд программ, направленных на сокращение бедности.