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Борьба за сокращение бедности продолжится, заявили в Кремле 

РИА Новости 1 час назад
Песков: «Борьба с бедностью — главный приоритет Путина»
Фото: РИА Новости
Пандемия негативно влияет на планы по сокращению бедности, но никто не собирается сидеть сложа руки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Доля россиян, живущих за чертой бедности, в 11 регионах страны в 2019 году превысила 20%, в среднем по России она была выше 12%, при этом в Ямало-Ненецком округе этот показатель составил минимальные 5,6%, а в Тыве оказался максимальным — порядка 35%, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
"Я не берусь комментировать это исследование РИА Новости, я с ним не имел возможности ознакомиться. Что касается уровня бедности, то вы знаете, что борьба за сокращение количества тех, кто находится ниже уровня бедности, является одним из главных приоритетов и президента Путина, и нашего правительства", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об исследовании РИА Новости о доле россиян, живущих за чертой бедности.
Он напомнил, что действует целый ряд программ, направленных на сокращение бедности.
"Иногда, к сожалению, мировая реальность, такая как всемирный кризис 2008 года, как беспрецедентный кризис в связи с пандемией 2020 года, негативно влияет на реализацию этих планов правительства. Но тем не менее, это не значит, что кто-то собирается сидеть сложа руки. Нацпроекты работают. Да, в них могут вноситься корректировки, но они работают, здесь идёт планомерная работа", — добавил Песков.
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Политика , Дмитрий Песков , РИА Новости , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
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