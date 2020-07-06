Захарова рассказала о процессе подготовки к брифингам 

Захарова отметила, что в начале брифинга объявляется вступительная часть, являющаяся официальной позицией МИД РФ, и в нее включается актуальный график министра иностранных дел, анонсы его визитов, переговоров, встреч. "Это также актуальная международная повестка, то есть горячие темы. Раньше были Сирия Украина , сегодня повестка дополнилась Латинской Америкой, коронавирусом, нашей вывозной программой. А также острые и горячие темы, но которые не являются хроническими. Они возникают то тут, то там", — рассказала дипломат.

Говоря о том, как определяются темы для повестки дня еженедельного брифинга, официальный представитель МИД указала, что в брифинг включаются вопросы, требующие комментария и оценки российской стороны, так как роль России во многих вопросах очевидна. "Как вы знаете, Россия является членом Совета Безопасности ООН . Соответственно, вся международная палитра, повестка нас касается", — подчеркнула она.

Во-вторых, добавила дипломат, это вопросы, которые приходят в министерство в течение недели. По словам Захаровой, МИД РФ старается максимально оперативно отвечать на них, как правило, день в день, однако иногда требуется должная подготовка и уточнение всех данных.

"Также по совокупности тем, поступающих через вопросы, становится понятно, что нужно еще отражать. Готовится это экспертами министерствами иностранных дел, нашими посольствами и нашим департаментом, потому что очень много за последнее время касается непосредственно информационной сферы. Информационная сфера сама по себе стала актором международных отношений. Из инструментария она превратилась, может быть, даже в одно из главных действующих лиц", — поделилась официальный представитель МИД РФ.

Захарова добавила, что следующая часть брифинга — ответы на вопросы, и до начала пандемии, когда брифинги были очными, это было живое общение с журналистами, которое продолжалось "до последнего клиента и до последнего вопроса". При этом в среднем брифинг длится около двух — двух с половиной часов, из которых примерно час — живые вопросы и ответы, однако бывали случаи, когда брифинги доходили до четырех часов. "А сейчас присылают вопросы онлайн — это и видеовопросы, и письменные вопросы. Но все тоже живое, настоящее, без каких-то фейков", — заключила она.