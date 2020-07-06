Подвижек на переговорах советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине не удалось достичь не по вине российской стороны, РФ не ставила никаких ультиматумов, но Украина должна была давно выполнить ранее взятые на себя обязательства по урегулированию в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

В переговорах советников, которые также прошли в Берлине, участвовали: с российской стороны — Дмитрий Козак , с немецкой — Ян Хеккер, с французской — Эммануэль Бон, с украинской — Андрей Ермак . По данным украинской стороны, встреча длилась 11 часов. Козак заявил, что на переговорах в пятницу в Берлине стороны выработали конкретный механизм для реализации перемирия в Донбассе, но говорить о саммите "нормандской четверки" пока "очень, очень рано".

Позже издание Spiegel со ссылкой на неофициальный рабочий документ российской делегации сообщило, что Москва требует от Киева до 6 июля представить проект изменений украинской конституции в минской контактной группе, а также активизировать усилия по воплощению в жизнь "формулы Штайнмайера" по Донбассу.

"Состоялись контакты на уровне советников глав государств нормандской четверки. Мы уже слышали заявления моего коллеги (Дмитрия) Козака о том, что не удалось существенно продвинуться, и действительно здесь можно еще раз повторить, что в очередной раз не удалось продвинуться не по вине российской стороны", — сказал Песков.

Он опроверг сообщения, прозвучавшие в СМИ о том, что Россия якобы выдвигала ультиматум Украине по внесению предложений по изменению в свою конституцию до 6 июля.

"Никто никакие ультиматумы не ставил, но то, что давным-давно эта работа должна была быть проделана, и давным-давно Украина должна была выполнить взятые ранее неоднократно на себя обязательства, это очевидный факт, который вряд ли кто-то сможет отрицать", — заявил Песков.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.