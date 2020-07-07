Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Ситуация неясная»: Кремль об открытии границ с ЕС 

Алиса Селезнёва и ещё 3 29 минут назад
Песков оценил перспективу открытия границ с ЕС
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «неясными» перспективы открытия границ с другими странами. Об этом сообщает РИА Новости.
Как писал «Рамблер», Россия приостановила международное авиасообщение 27 марта из-за ситуации с коронавирусом. 6 июля на встрече с главой «Аэрофлота» президент России Владимир Путин заявил, что пока неизвестно, когда границы ЕС будут открыты для россиян, так как там пока «с собой разобраться не могут».
Песков сегодня напомнил, что российский лидер Владимир Путин уже говорил о том, что перспективы открытия границ «неясные».
« [Ситуация] настолько неясная, насколько возникают различные новые очаги вспышек и в Европе, в различных городах, и в Азии, поэтому ситуация абсолютно в этом плане нестабильная, она меняется изо дня в день», — пояснил представитель Кремля.
Видео дня. С кем Полине Гагариной приписывают романы
Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , ЕС , Аэрофлот
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Священника наказали за отрицание коронавируса
Священника наказали за отрицание коронавируса
12 миллионов рублей стоило лечение Заворотнюк
12 миллионов рублей стоило лечение Заворотнюк
«Троянский конь» США: как Украина нападет на Крым
«Троянский конь» США: как Украина нападет на Крым
Советника Рогозина заподозрили в работе на НАТО
Советника Рогозина заподозрили в работе на НАТО
Видео
Пожар на складе «Парка киноприключений» попал на видео
00:59
Пожар на складе «Парка киноприключений» попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео ФСБ с задержания советника Рогозина
00:41
Опубликовано видео ФСБ с задержания советника Рогозина
Происшествия
Погоня дворника с газонокосилкой за мужчиной попала на видео
00:30
Погоня дворника с газонокосилкой за мужчиной попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания советника главы «Роскосмоса»
00:26
Опубликовано видео задержания советника главы «Роскосмоса»
Происшествия
Выживший после падения с 9-го этажа мужчина попал на видео
00:38
Выживший после падения с 9-го этажа мужчина попал на видео
Происшествия
Самоизоляция с пингвинами попала на видео
02:22
Самоизоляция с пингвинами попала на видео
Общество
Появилось видео с пьяной учительницей из Хакасии
01:05
Появилось видео с пьяной учительницей из Хакасии
Происшествия
Переписка Соколова с аспиранткой попала на видео
02:34
Переписка Соколова с аспиранткой попала на видео
Происшествия
Подбитый самолет с наркотиками попал на видео
00:49
Подбитый самолет с наркотиками попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео спасения ребенка из машины
00:16
Опубликовано видео спасения ребенка из машины
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение