Трампа предупредили о знании Путиным английского языка 

«Но потом переводчик сделала ошибку на английском, и Путин поправил ее. И поправил не одно маленькое слово, а сложный термин (…). Значит, он понимал все, о чем мы говорили между собой», — написал политик. Он подчеркнул, что тогда это удивило и смутило его.

По мнению Пеппера, таким образом Путин может «обводить Трампа вокруг пальца», в том числе во время их бесед по телефону. Политик считает, что, соглашаясь общаться с российским коллегой, американский лидер «копает себе глубокую яму».

3 июля Трампа уличили в желании сделать что угодно для Путина. По словам бывшего посла США в России Майкла Макфола, по этой причине американский лидер опровергал вмешательство России в выборы 2016-го, не критиковал присоединение Крыма и сократил военный контингент США в Сирии.