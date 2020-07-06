Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трампа предупредили о знании Путиным английского языка 

Lenta.ru 1 час назад
Трампа предупредили о знании Путиным английского языка
Фото: Reuters
Председатель Демократической партии в штате Огайо Дэвид Пеппер предупредил президента США Дональда Трампа о том, что его российский коллега Владимир Путин на самом деле знает английский язык, хотя почти не использует его в общении. Об этом он написал в своем Twitter.
Пеппер рассказал о том, как в середине 1990-х присутствовал на встрече между своим тогдашним начальником в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) и российской делегацией мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Проект был направлен на оказание технической помощи городу, уточнил политик. Он подчеркнул, что среди членов российской делегации был и Владимир Путин, тогда занимавший должность заместителя управляющего делами президента Павла Бородина. По словам Пеппера, тогда Путин общался с другими через переводчика, из-за чего казалось, что он не знает английского языка.
«Но потом переводчик сделала ошибку на английском, и Путин поправил ее. И поправил не одно маленькое слово, а сложный термин (…). Значит, он понимал все, о чем мы говорили между собой», — написал политик. Он подчеркнул, что тогда это удивило и смутило его.
По мнению Пеппера, таким образом Путин может «обводить Трампа вокруг пальца», в том числе во время их бесед по телефону. Политик считает, что, соглашаясь общаться с российским коллегой, американский лидер «копает себе глубокую яму».
3 июля Трампа уличили в желании сделать что угодно для Путина. По словам бывшего посла США в России Майкла Макфола, по этой причине американский лидер опровергал вмешательство России в выборы 2016-го, не критиковал присоединение Крыма и сократил военный контингент США в Сирии.
Видео дня. Новый клип «Ленинграда» с Тетей Мотей раскритиковали
Последние новости
В России подсчитали уровень бедности В России подсчитали уровень бедности Главный противник «Северного потока-2» дал добро на его достройку Главный противник «Северного потока-2» дал добро на его достройку Журналистку Светлану Прокопьеву признали виновной в оправдании терроризма Журналистку Светлану Прокопьеву признали виновной в оправдании терроризма
Комментарии 17
Политика , В мире , Анатолий Собчак , Дональд Трамп , Владимир Путин , Павел Бородин , Демократическая партия США , CSIS , Санкт-Петербург , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Заграевский
Умер Сергей Заграевский
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Донецк окончательно отказался возвращаться на Украину
Донецк окончательно отказался возвращаться на Украину
Израиль напал на ядерный объект в Иране
Израиль напал на ядерный объект в Иране
Видео
Бегемоты незаметно пронесли птиц мимо крокодилов и попали на видео
02:44
Бегемоты незаметно пронесли птиц мимо крокодилов и попали на видео
Опубликовано видео момента попадания молнии в футболиста
00:09
Опубликовано видео момента попадания молнии в футболиста
Происшествия
Упавший на шоссе самолет с тонной наркотиков попал на видео
00:35
Упавший на шоссе самолет с тонной наркотиков попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео задержания наркокурьеров в Подмосковье
00:47
Опубликовано видео задержания наркокурьеров в Подмосковье
Происшествия Криминал
Охота дельфина за рыбой в Черном море попала на видео
00:20
Охота дельфина за рыбой в Черном море попала на видео
Общество
Опубликовано видео с места крушения Ми-2 под Ростовом
00:14
Опубликовано видео с места крушения Ми-2 под Ростовом
Происшествия
Комментарий Путина о флаге ЛГБТ попал на видео
02:05
Комментарий Путина о флаге ЛГБТ попал на видео
Политика
Появилось видео танкового биатлона в Подмосковье
02:02
Появилось видео танкового биатлона в Подмосковье
Армия
Получивший удар молнии футболист попал на видео
01:32
Получивший удар молнии футболист попал на видео
Происшествия
Рошаль москвичам: «Не будьте дураками»
00:57
Рошаль москвичам: «Не будьте дураками»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение