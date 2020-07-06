Кремль не стал оценивать приговор журналистке Прокопьевой 

«Поскольку ваш вопрос так или иначе связан с оценкой судебного решения, которое сегодня было вынесено, я не буду на него отвечать. Это было бы некорректно, потому что, вы знаете, мы никогда не комментируем судебные решения. И не будем это делать впредь», — передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, что, по мнению Кремля, стоит делать в такой ситуации журналистам.

Журналисты спросили Пескова, можно ли считать, что президент России видит ситуацию так же, как прокуратура , запросившая для Прокопьевой 6 лет заключения.

«Нет, почему? Прокуратура, она руководствуется не распоряжениями президента, а законом. Это надзорный орган. И в данном случае это абсолютно самостоятельная позиция прокуратуры», — ответил он.

Песков отметил, что, поскольку сама по себе ситуация ассоциирована с темой террористической угрозы, борьбы с терроризмом, пропагандой и оправданием терроризма, есть определенные правовые нюансы, которые принимались во внимание и обвинением, и защитой, и судом.

«Нет, абсолютно не значит… Здесь вопрос соблюдения или несоблюдения соответствующих законов Российской Федерации, связанных с борьбой с терроризмом», — добавил Песков, отвечая на вопрос, должна ли ситуация расцениваться как сигнал, что журналистам не стоит разбираться, почему совершаются теракты.

Песков добавил, что оснований не доверять судебной системе в Кремле не видят. «Российская судебная система также находится в процессе совершенствования, развития… Я бы не делал все-таки выводы о недоверии общества к судебной системе. Не вижу никаких для этого оснований», — сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что ничто не должно стоять на месте, все должно совершенствоваться. «У нас общество, государство, все его институты находятся в постоянном состоянии развития и совершенствования», — добавил он. По словам пресс-секретаря президента, в Кремле считают, что приговор Прокопьевой не означает запрета на расследование журналистами дел о терроризме: здесь вопрос о соблюдении законов.

Напомним, ранее в понедельник Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове оштрафовал местную журналистку Светлану Прокопьеву на 500 тыс. рублей по делу о публичном оправдании терроризма.