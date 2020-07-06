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Песков назвал сообщения о планах вторжения России на Украину абсолютной глупостью 

ТАСС 58 минут назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что Россия может вторгнуться на территорию Украины, чтобы получить доступ к воде для Крыма.
"Это абсолютная глупость, это искусственное нагнетание антироссийской истерии на Украине, к нашему сожалению, которая никоим образом не способствует урегулирования ситуации на юго-востоке [Украины]", — заявил журналистам в понедельник Песков.
Таким образом он ответил на вопрос, есть ли у РФ планы по вторжению из Крыма на юг Украины для того, чтобы Крым мог получать воду из Днепра.
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Политика , Видео , Украина , Дмитрий Песков , Республика Крым
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