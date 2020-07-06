"Это абсолютная глупость, это искусственное нагнетание антироссийской истерии на Украине, к нашему сожалению, которая никоим образом не способствует урегулирования ситуации на юго-востоке [Украины]", — заявил журналистам в понедельник Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, есть ли у РФ планы по вторжению из Крыма на юг Украины для того, чтобы Крым мог получать воду из Днепра.