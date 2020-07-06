«Мучители и убийцы»: новый черный список для России

Британские власти создали список граждан России и Саудовской Аравии, которые попадают под индивидуальные санкции по «закону Магнитского». Так, Лондон считает, что необходимо заморозить активы и запретить въезд тем, кто причастен к нарушению прав человека. В частности, под санкции попадают те, кого Соединенное Королевство считает виновными в смерти адвоката Сергея Магнитского.

Великобритания подготовила список россиян и представителей Саудовской Аравии, которые попадают под санкции за нарушение прав человека, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на главу МИД Соединенного Королевства Доминика Рааба.

При этом пока министерство отказалось обнародовать имена и фамилии этих людей. Их назовут на заседании в парламенте в понедельник, 6 июля. По данным издания, в этот список войдут причастные, по мнению британских властей, к смерти адвоката Сергея Магнитского. Рааб заявил в комментарии изданию, что туда попадут «мучители, убийцы и насильники». Всего, как уточняет газета, ограничения затронут несколько десятков человек. Граждан Саудовской Аравии Великобритания собирается наказать в связи с убийством журналиста Джамаля Хашукджи в 2018 году.

«При помощи этого законодательного акта Великобритания получит новые полномочия и сможет помешать въезжать в Британию тем, кто причастен к грубым нарушениям прав человека, направлять денежные средства в наши банки и извлекать выгоду из нашей экономики», — отметил в разговоре с FT глава британского внешнеполитического ведомства.

Черный список, добавил Рааб, может быть расширен за счет людей, причастных к коррупции, а также тех, кто подозревается в притеснении журналистов и оскорблении людей из-за их религиозных убеждений.

Он отметил, что «несколько обеспокоен» дальнейшими взаимоотношениями со странами, против граждан которых будут введены ограничения. Британские власти признают, что санкционный режим может на них повлиять. При этом глава МИД подчеркнул, что «с моральной точки зрения так будет правильно сделать». Рааб добавил, что дело Магнитского, которого он назвал «Солженицыным своего поколения», «очень близко его сердцу».

Как предупреждает издание, санкции вступят в силу незамедлительно: активы иностранцев заморозят, а въезд в страну запретят. По данным «Би-би-си», помимо жителей России и Саудовской Аравии, под санкции попадут также граждане Северной Кореи. Отмечается, что это первый случай, когда Лондон вводит ограничительные меры самостоятельно, без Евросоюза. Представитель МИДа отметил, что действующий только в Великобритании режим позволит «работать независимо от таких союзников, как США, Канада, Австралия и Европейский союз».

Известие о планах британских властей ввести санкции против граждан ряда стран появилось еще в январе. Тогда источники FT тогда отмечали, что под первую волну рестрикций попадут Россия, Ливия и Северная Корея. Рааб, как передает издание, тогда выражал мнение, что эти действия Великобритании выведут ее на международную арену после выхода из ЕС.

В то же время он признавал, что Вашингтон и Оттава опередили Лондон в применении мер против нарушителей прав человека по «закону Магнитского». В декабре прошлого года европейские страны решили создать механизм, аналогичный американскому, когда власти того или иного государства могут ввести ограничении в отношении тех, кто, по версии соответствующих стран, нарушает права человека.

После этого сообщения председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил мнение, что ЕС, работая над своим «списком Магнитского», думает, прежде всего, о принципе евроатлантической солидарности.

«Запуск Евросоюзом санкционного механизма, аналогичного «акту Магнитского», продиктован исключительно евроатлантической солидарностью. Санкции давно превратились в атавизм, они не работают и тем более не способны заставить ни одну страну «плясать под дудку» ни Брюсселя, ни Вашингтона», — уверен депутат.

По его мнению, «в Европе давно признают абсурдность рестрикций как инструмента политического давления».

«Все они бумерангом в итоге оборачиваются многомиллионными потерями для самих же европейских партнеров из-за сворачивания экономического сотрудничества», — отметил парламентарий.

Он также напомнил про позицию Москвы: