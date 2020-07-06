Затулин: «Власти Турции хотят вернуть нас в Средние века»

Затулин подчеркнул, что этот архитектурный шедевр столетиями использовался как доказательство победы над его создателями: «Власти сегодняшней Турции, такое впечатление, хотят вернуть нас в Средние века».

Как отметил депутат, несмотря на музейный статус, собор Святой Софии особенно дорог православным стран СНГ, поскольку «именно здесь приняла Крещение святая равноапостольная княгиня Ольга, здесь послы святого князя Владимира увидели „Небо на Земле“, убедив его затем принять именно Православие».

Кроме того, Затулин возложил долю ответственности за происходящие события на Константинопольский патриархат, поощривший раскол православной церкви на Украине и вступил в конфликт с Русской православной церковью — «теперь мы пожинаем новые плоды раскола Православия».