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Путин поручил принять закон о правовых режимах в инновациях 

РИА Новости 1 час назад
Путин поручил принять закон о правовых режимах в инновациях
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил главе Госдумы Вячеславу Володину и премьер-министру Михаилу Мишустину обеспечить принятие закона об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций, говорится в сообщении на сайте Кремля.
"Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания РФ обеспечить совместно с правительством РФ принятие федерального закона «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ», — говорится в документе.
Срок исполнения — 26 июля. Ответственными указаны глава Госдумы Вячеслав Володин и глава кабмина Михаил Мишустин.
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Политика , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Госдума , Правительство РФ , РИА Новости , Москва
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