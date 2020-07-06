Путин поручил принять закон о правовых режимах в инновациях 

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил главе Госдумы Вячеславу Володину и премьер-министру Михаилу Мишустину обеспечить принятие закона об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций, говорится в сообщении на сайте Кремля.
"Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания РФ обеспечить совместно с правительством РФ принятие федерального закона «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ», — говорится в документе.
Срок исполнения — 26 июля. Ответственными указаны глава Госдумы Вячеслав Володин и глава кабмина Михаил Мишустин.