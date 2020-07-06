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Путин дал ряд поручений после встречи с экологами и зоозащитниками 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 11 1 час назад
Путин дал ряд поручений после встречи с экологами
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам прошедшей 5 июня встречи с представителями общественных организаций, осуществляющих деятельность в области экологии и защиты животных.
В частности, Путин поручил до 1 сентября оценить вред окружающей среде, причиненный из-за разлива дизельного топлива в Норильске. «Росприроднадзору… обеспечить проведение оценки вреда окружающей среде, причиненного в результате чрезвычайной ситуации, связанной с разливом дизельного топлива в Норильске Красноярского края», — говорится в перечне поручений на сайте Кремля.
Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 1 сентября, ответственная за исполнение — глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Также Путин поручил до 1 сентября проанализировать состояние всех объектов, от которых может быть причинен вред экологии из-за разлива нефти, сообщается на сайте Кремля. «Росприроднадзору: проанализировать состояние расположенных на территории РФ и оказывающих негативное воздействие на окружающую среду объектов, в результате деятельности которых может быть причинен вред окружающей среде, связанный с разливом нефти, нефтепродуктов и поступлением в окружающую среду иных загрязняющих веществ, а также при необходимости провести соответствующие мероприятия (прежде всего в Арктической зоне РФ), в том числе с привлечением МЧС России и правоохранительных органов», — говорится в сообщении.
Доклад Росприроднадзор предоставит до 1 сентября.
Кроме того, президент поручил Минпросвещения представить предложения по совершенствованию экологического образования. «Минпросвещения России представить предложения по совершенствованию экологического образования в рамках реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ, в том числе в части, касающейся улучшения условий для их реализации», — говорится в перечне поручений.
Срок выполнения — 1 сентября, ответственный за исполнение поручения — министр просвещения Сергей Кравцов.
Одновременно Путин поручил Генпрокуратуре и МВД проверить все факты нарушения законов об обращении с животными, о которых говорилось на встрече с волонтерами. «Генеральной прокуратуре Российской Федерации совместно с МВД России провести проверку всех фактов нарушения законодательства в области обращения с животными, о которых говорилось во время встречи президента РФ с представителями общественных организаций, осуществляющих деятельность в области экологии и защиты животных», — говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 1 сентября, ответственные за исполнение — генпрокурор Игорь Краснов и глава МВД России Владимир Колокольцев.
Также Путин поручил до 1 ноября определить меры господдержки приютов для животных, оказавшихся в сложной финансовой ситуации из-за COVID-19.
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Политика , Пожары , Игорь Краснов , Владимир Колокольцев , Владимир Путин , Сергей Кравцов , Генпрокуратура РФ , МЧС , МВД , Норильск
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